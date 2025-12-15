મોહાલીમાં કબડ્ડી ખેલાડી રાણા બલાચૌરિયાની હત્યા, સેલ્ફીના બહાને ગોળીબાર

સોમવારે પંજાબના મોહલીના સોહાના વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી જ્યારે એક ખાનગી કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે થી ત્રણ અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. કબડ્ડી ખેલાડી અને પ્રમોટર રાણા બાલાચૌરિયાના ચહેરા અને શરીરના ઉપરના ભાગમાં ચારથી પાંચ ગોળીઓ વાગી હતી. તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા પરંતુ બાદમાં તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
મોહાલીના પોલીસ અધિક્ષક હરમનદીપ હંસના જણાવ્યા અનુસાર, હુમલાખોરો સેલ્ફી લેવાના બહાને ખેલાડીઓ પાસે પહોંચ્યા હતા. રાણા બાલાચૌરિયા રોકાતાની સાથે જ તેઓએ અચાનક ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો. તેમને તાત્કાલિક મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની હાલત ગંભીર રહી. સારવાર દરમિયાન થોડા સમય પછી તેમનું મૃત્યુ થયું. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ગોળીબાર ખૂબ નજીકથી કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના બાદ હુમલાખોરો મોટરસાઇકલ પર ભાગી ગયા હતા. પોલીસે વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારી દીધી છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ અને સોશિયલ મીડિયા પ્રવૃત્તિની તપાસ કરી રહી છે. આ હત્યામાં ગેંગસ્ટરના સંબંધો હોવાની શક્યતા પણ તપાસ હેઠળ છે. આ ઘટનામાં બંબીહા ગેંગનો હાથ હોવાનું બહાર આવી રહ્યું છે, પરંતુ પોલીસે આ વાતની ઔપચારિક પુષ્ટિ કરી નથી.
પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ઘટનાનો કોઈ પ્રખ્યાત પંજાબી ગાયક સાથે કોઈ સંબંધ છે કે જે ગોળીબારના થોડા સમય પહેલા કબડ્ડી સ્થળ પર હાજર થવાનો હતો. દરમિયાન, બંબીહા ગેંગને આભારી એક પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે, જેમાં સોહાનામાં રાણા બાલાચૌરિયાની હત્યાની જવાબદારી લેવામાં આવી છે. આ ઘટનાને સિદ્ધુ મૂસેવાલાની હત્યાના બદલા સાથે જોડવામાં આવી છે.