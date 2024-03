કે કવિતાની અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે પૂછપરછ કરવામાં આવશે

બીઆરએસ નેતા કે. કવિતાને રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ દ્વારા 26મી સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત, કોર્ટમાં, EDએ રિમાન્ડ માટે દલીલ કરી હતી કે કવિતાને પુરાવા અને કેસમાં અન્ય આરોપીઓ સાથે મુકાબલો કરવો જરૂરી છે. ગઈ કાલે, ધરપકડ બાદ અરવિંદ કેજરીવાલને કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે, EDએ દલીલ કરી હતી કે અરવિંદ કેજરીવાલ આ દારૂ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ છે અને કે કવિતા મનીષ સિસોદિયા અને કેજરીવાલના સંપર્કમાં હતા. કોર્ટે કેજરીવાલને 28 માર્ચે બપોરે 2 વાગ્યા સુધી ED રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. હવે એવા સમાચાર છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ, કે કવિતા અને મનીષ સિસોદિયાને સાથે બેસીને પૂછપરછ થઈ શકે છે.

100 કરોડની લાંચનું મની ટ્રેલ કે કવિતા સાથે જોડાયેલું છે

EDએ એવી પણ દલીલ કરી હતી કે કે કવિતા દ્વારા જ દક્ષિણ લોબી (દક્ષિણ ભારતના દારૂના વેપારીઓ)એ રૂ. 100 કરોડની લાંચ આપીને નવી દારૂની નીતિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો… રૂ. 100 કરોડની આ લાંચમાંથી, આમ આદમી પાર્ટીએ સ્વીકાર્યું હતું. ગોવાની ચૂંટણીમાં 45 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

આવી સ્થિતિમાં, ED સૂત્રોનું કહેવું છે કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને કે કવિતા વચ્ચે સામ-સામે હોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી નવી દારૂની નીતિ અને મુખ્યત્વે મની ટ્રેઇલ પાછળના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરી શકાય અને રિકવર કરી શકાય.

VIDEO | Delhi excise policy case: “It is a fake case, but we are fighting it. Why politicians are being arrested during the elections? The ECI should intervene and protect the democracy in this country,” says arrested BRS leader K Kavitha (@RaoKavitha) after her ED custody was… pic.twitter.com/4pxSUqHeHQ

— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2024