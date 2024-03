કેજરીવાલની ધરપકડ પર જર્મનીની ટિપ્પણી, ભારતે આપ્યો જવાબ

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ પર જર્મનીના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી સામે ભારતે સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે. ભારતની આંતરિક બાબતો પર તેમની ટિપ્પણીઓને ટાંકીને કેન્દ્ર સરકારે શનિવારે જર્મન એમ્બેસીના ડેપ્યુટી હેડ જ્યોર્જ એન્ઝવેઈલરને સમન્સ પાઠવ્યું હતું. જે બાદ જ્યોર્જ એન્ઝવેઈલર શનિવારે વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓને મળ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વિદેશ મંત્રાલયે જર્મનીના રાજદૂત જ્યોર્જ એન્ઝવેઈલર સમક્ષ ભારતની આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરી સામે જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો છે.

“The German Deputy Chief of Mission in New Delhi was summoned today and conveyed India’s strong protest on their Foreign Office Spokesperson’s comments on our internal affairs. We see such remarks as interfering in our judicial process and undermining the independence of our… pic.twitter.com/Geu5gafRAK

— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2024