જમ્મુ-કાશ્મીર કોઈ પ્રદેશ નથી, ભારતનું મસ્તક છે : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે શ્રીનગરના પ્રવાસે છે. ગુરુવારે તેમણે જમ્મુ-કાશ્મીરને 6400 કરોડ રૂપિયાની ઘણી ભેટ આપી હતી. તેમણે શ્રીનગરના બક્ષી સ્ટેડિયમમાં ‘વિકસિત ભારત, વિકસિત જમ્મુ કાશ્મીર’ કાર્યક્રમ દરમિયાન 53 વિકાસ યોજનાઓનો શિલાન્યાસ કર્યો અને ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ પ્રોજેક્ટ્સનો ઉદ્દેશ્ય કૃષિ, પ્રવાસન અને અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ પછી તેમણે વિશાળ જનસભાને સંબોધી હતી. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જમ્મુ-કાશ્મીર માત્ર એક ક્ષેત્ર નથી પરંતુ ભારતનું વડા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરનું ઋણ ચૂકવીશ.

જમ્મુ-કાશ્મીરનું ઋણ ચૂકવીશ

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે લોકો ઘણા દાયકાઓથી આ નવા કાશ્મીરની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે અહીંના યુવાનોની આંખોમાં ભવિષ્યની ચમક દેખાઈ રહી છે. અહીંના લોકો હવે શાંતિથી જીવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે નવા જમ્મુની આંખોમાં આશા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું જમ્મુ-કાશ્મીરનું ઋણ ચૂકવીશ. મોદીનો પ્રેમ આ ઋણ ચૂકવવામાં કોઈ કસર છોડશે નહીં.

When intentions are right, and when passion is high, any dream can be realised.

Today, Jammu and Kashmir is breaking all records of tourism.

Over 2 crore tourists visited Jammu and Kashmir in 2023 alone.

