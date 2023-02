વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકરે જ્યોર્જ સોરોસને લઈને આપ્યું નિવેદન

અબજોપતિ રોકાણકાર જ્યોર્જ સોરોસ અદાણી-હિંડનબર્ગ મુદ્દા પર પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પર ટિપ્પણી કર્યા પછીથી સમાચારમાં છે. ભારતીય લોકશાહી વિશે સોરોસની ટિપ્પણી પર મોદી સરકારના મંત્રીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે જ વિપક્ષે પણ સોરોસ પર નિશાન સાધ્યું છે. દરમિયાન, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર, જેઓ તેમની સીધી અને સ્પષ્ટ દલીલો સાથે ભારતની વિદેશ નીતિના પરિપ્રેક્ષ્યને જાળવી રહ્યા છે, તેમણે સોરોસના નિવેદન પર ટિપ્પણી કરી છે.

જયશંકરે સોરોસ પર શું કહ્યું?

વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું, “સોરોસ માને છે કે ભારત લોકશાહી દેશ છે, પરંતુ વડાપ્રધાન લોકતાંત્રિક નથી. થોડા સમય પહેલા તેમણે કરોડો મુસ્લિમોની નાગરિકતા છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જે દેખીતી રીતે હું એટલું જ કહી શકું છું. કે શ્રી સોરોસ એક વૃદ્ધ, શ્રીમંત અને અભિપ્રાય ધરાવનાર વ્યક્તિ છે જે હજુ પણ ન્યૂયોર્કમાં બેઠા છે અને વિચારે છે કે તેમના મંતવ્યો નક્કી કરે છે કે આખી દુનિયા કેવી રીતે ચલાવવામાં આવે છે.

જયશંકરે આગળ કહ્યું, “હું સોરોસને માત્ર વૃદ્ધ, શ્રીમંત અને અભિપ્રાય ધરાવતો કહેવાનું બંધ કરી શકું છું. પરંતુ તે વૃદ્ધ, સમૃદ્ધ અને અભિપ્રાય ધરાવતો તેમજ ખતરનાક પણ છે. જ્યારે આવા લોકો અને સંસ્થાઓ પાસે વિચારો હોય છે, ત્યારે તેઓ તેમના સંસાધનોનો વ્યય કરે છે. “ચાલો વાર્તાઓ બનાવવામાં રોકાણ કરીએ. જયશંકરે કહ્યું, “સોરોસ જેવા લોકો વિચારે છે કે ચૂંટણી ત્યારે જ સારી છે જ્યારે તેમની પસંદગીની વ્યક્તિ જીતે છે. પરંતુ જો ચૂંટણીનું પરિણામ કંઈક બીજું હોય, તો તેઓ તે દેશની લોકશાહીને ખામીયુક્ત કહેવા લાગે છે અને તે બધું એકમાં છે.” તે ખુલ્લા સમાજની હિમાયતના નામે કરવામાં આવે છે.”

When I look at my own democracy, I've today a voter turnout, which is unprecedented, electoral outcomes which are decisive, electoral process which is not questioned. We're not one of those countries where after elections, somebody goes to arbitrate in court: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/B9lg1MifFY — ANI (@ANI) February 18, 2023

ભારતની લોકશાહી પર પણ ટિપ્પણી કરી

ભારતના વિદેશ મંત્રીએ લોકશાહી પર પોતાનો અભિપ્રાય આપતા કહ્યું કે, “આજે જ્યારે હું આપણી લોકશાહીને જોઉં છું. ત્યાં મતદાતાઓની ભાગીદારી છે, જે અભૂતપૂર્વ છે; ચૂંટણી પરિણામો, જે નિર્ણાયક છે; ચૂંટણી પ્રક્રિયા, જેનો પ્રશ્ન નથી. આપણે એવો દેશ નથી કે જ્યાં ચૂંટણી પછી કોઈ તેને પડકારવા કોર્ટમાં જાય.

#WATCH | Mr Soros is an old, rich opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works…such people actually invest resources in shaping narratives: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/k99Hzf3mGK — ANI (@ANI) February 18, 2023

જ્યોર્જ સોરોસે શું કહ્યું?

અબજોપતિ રોકાણકાર જ્યોર્જ સોરોસ કહે છે કે ગૌતમ અદાણીના બિઝનેસ સામ્રાજ્યમાં ઉથલપાથલને કારણે શેરબજારમાં વેચવાલી આવી છે અને રોકાણની તક તરીકે ભારતમાં વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે. તેનાથી દેશમાં લોકતાંત્રિક પુનરુત્થાનના દરવાજા ખુલી શકે છે. સોરોસના આ નિવેદન પર ભાજપે પણ પલટવાર કર્યો છે.

People like him think an election is good if the person they want to see, wins and if the election throws up a different outcome then they will say it is a flawed democracy and the beauty is that all this is done under the pretence of advocacy of open society: EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/bqKVy7IdmQ — ANI (@ANI) February 18, 2023

આશરે $8.5 બિલિયનની નેટવર્થ ધરાવતા સોરોસ ઓપન સોસાયટી ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક છે. ફાઉન્ડેશન લોકશાહી, પારદર્શિતા અને વાણીની સ્વતંત્રતાને પ્રોત્સાહન આપતા જૂથો અને વ્યક્તિઓને અનુદાન આપે છે.