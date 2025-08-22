ટ્રમ્પની ટેરિફ ધમકીઓ વચ્ચે જયશંકરની પુતિન સાથે ખાસ મુલાકાત

ગુરુવારે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને વિદેશ મંત્રી સેર્ગેઈ લવરોવને મળ્યા. લગભગ 1 કલાક ચાલેલી બેઠકમાં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. તે જ સમયે, બેઠકમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય બંને દેશો વચ્ચેનો વેપાર હતો. તાજેતરમાં, ટ્રમ્પે ભારતને રશિયા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ન ખરીદવાની ધમકી આપી છે.
Honored to call on President Putin at the Kremlin today. Conveyed the warm greetings of President Droupadi Murmu & Prime Minister @narendramodi.
Apprised him of my discussions with First DPM Denis Manturov & FM Sergey Lavrov. The preparations for the Annual Leaders Summit are… pic.twitter.com/jJuqynYrlX
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 21, 2025
ભારત-રશિયા સંબંધો પર જયશંકરે શું કહ્યું?
“અમારું માનવું છે કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ભારત અને રશિયા વચ્ચેના સંબંધો વિશ્વના સૌથી અગ્રણી સંબંધોમાંના એક રહ્યા છે,” જયશંકરે સેર્ગેઈ લવરોવ સાથે સંયુક્ત મીડિયા બ્રીફિંગમાં કહ્યું. “ભૌગોલિક રાજકીય સંકલન, નેતૃત્વ સંપર્ક અને લોકપ્રિય ભાવના તેના મુખ્ય પ્રેરક રહેશે,” તેમણે ઉમેર્યું.
Speaking to the press alongside FM Sergey Lavrov in Moscow today.
અગાઉ, મીડિયા સાથે વાત કરતી વખતે, જયશંકરે કહ્યું હતું કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાની અમેરિકાની ધમકી સમજની બહાર છે.
જયશંકર રશિયાના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે છે, જે દરમિયાન તેમણે ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી આયોગ વેપાર, આર્થિક, વૈજ્ઞાનિક, તકનીકી અને સાંસ્કૃતિક સહયોગ (IRIGC-TEC) ના 26મા સત્રની સહ-અધ્યક્ષતા કરી.