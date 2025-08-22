ચીન ખુલીને ભારતના સમર્થનમાં આવ્યું, ટ્રમ્પને આપ્યો વળતો જવાબ

અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફના મામલે ચીન ભારતનું સમર્થન કરવા માટે બહાર આવ્યું છે. ચીને ગુરુવારે આનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. ભારતમાં ચીનના રાજદૂત ઝુ ફેઇહોંગે કહ્યું, “અમેરિકાએ ભારત પર 50% સુધીનો ટેરિફ લાદ્યો છે અને વધુ ટેરિફ લાદવાની ધમકી આપી છે. ચીન આનો સખત વિરોધ કરે છે. મૌન ફક્ત ગુંડાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. ચીન ભારત સાથે મજબૂત રીતે ઊભું રહેશે.
ભારતમાં ચીનના રાજદૂત ઝુ ફેઇહોંગે અમેરિકાને “ગુંડાગીરી” ગણાવી અને કહ્યું કે અમેરિકા લાંબા સમયથી મુક્ત વેપારનો લાભ લઈ રહ્યું છે, પરંતુ હવે તે ટેરિફનો ઉપયોગ સોદાબાજીના સાધન તરીકે કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ ભારત પર 50% સુધીનો ટેરિફ લાદ્યો છે અને ચીન આ પગલાનો સખત વિરોધ કરે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે મૌન ગુંડાગીરીને વધુ પ્રોત્સાહન આપશે અને તેમણે ભાર મૂક્યો કે ચીન ભારત સાથે મજબૂત રીતે ઊભું રહેશે.
ભારત માટે ચીની બજાર ખોલવા અંગે વાત કરતા ફેઇહોંગે કહ્યું કે બંને દેશો એકબીજાના બજારોમાં માલનું આદાન-પ્રદાન કરીને ઘણી પ્રગતિ કરી શકે છે. ફેઇહોંગે કહ્યું, “અમે ચીની બજારમાં આવતા વધુ ભારતીય માલનું સ્વાગત કરીશું. ભારત આઇટી, સોફ્ટવેર અને બાયોમેડિસિનના ક્ષેત્રમાં મજબૂત છે, જ્યારે ચીન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને નવીનીકરણીય ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, “જો બે મુખ્ય બજારો જોડાયેલા હશે, તો વધુ અસર થશે.” ફેઇહોંગે વધુમાં કહ્યું કે ચીન ઇચ્છે છે કે ભારતીય કંપનીઓ ચીનમાં રોકાણ કરે અને દેશમાં ચીની કંપનીઓ માટે અનુકૂળ વાતાવરણની આશા પણ વ્યક્ત કરી.
રશિયન તેલ ખરીદવા માટે લાદવામાં આવેલ ટેરિફ
થોડા દિવસો પહેલા, અમેરિકાએ પસંદગીના ભારતીય માલની આયાત પર 50 ટકાનો ભારે ટેરિફ જાહેર કર્યો હતો. આમાં 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ અને રશિયન તેલ ખરીદવા માટે 25 ટકા ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે. અમેરિકા માને છે કે ભારત ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીને યુક્રેન સાથેના યુદ્ધમાં રશિયાને મદદ કરી રહ્યું છે. આ ટેરિફ 27 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવશે.