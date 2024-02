ISRO એ ફરી ઇતિહાસ રચ્યો, INSAT-3D સેટેલાઇટ શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ

ISROએ શનિવારે હવામાનશાસ્ત્રીય ઉપગ્રહ INSAT-3DS સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યો. આ ઉપગ્રહને શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. મિશનના પ્રક્ષેપણ પછી ઈસરોએ કહ્યું કે બીજા તબક્કાનું પ્રદર્શન સામાન્ય છે અને પેલોડ બેરિંગને અલગ કરવામાં આવ્યા છે.

More images on our official Instagram isro.dos pic.twitter.com/rXHkwSvhCK

ઈસરોના વડાએ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા

ISROના INSAT-3DS હવામાન ઉપગ્રહના પ્રક્ષેપણ પર ISROના વડા એસ સોમનાથે કહ્યું, અમને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે અમે INSAT-3DS3 મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ઉપગ્રહને તેની ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેનું પ્રદર્શન ઘણું સારું છે. હું આ કાર્ય સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોને અભિનંદન આપું છું.

GSLV-F14/INSAT-3DS Mission:

The vehicle has successfully placed the satellite into the intended geosynchronous transfer orbit. @moesgoi #INSAT3DS

— ISRO (@isro) February 17, 2024