ગગનયાન મિશનમાં સામેલ ચાર અવકાશયાત્રીઓના નામ જાહેર કરાયા

ગગનયાન મિશનમાં સામેલ ચાર અવકાશયાત્રીઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અવકાશયાત્રીઓ તરીકે ગ્રુપ કમાન્ડર પ્રશાંત બાલકૃષ્ણન નાયર, અંગદ પ્રતાપ, અજીત કૃષ્ણન, વિંગ કમાન્ડર શુભાંશુ શુક્લા અવકાશમાં જશે. ચારેય ભારતીય વાયુસેનાના ટેસ્ટ પાઇલટ છે. આ મિશન માટે ચારેય રશિયા ગયા છે અને તાલીમ લીધી છે. આ ચારેય હાલમાં એસ્ટ્રોનોટ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટીમાં તાલીમ લઈ રહ્યા છે.

It was a very special moment for me to hand over wings to the four Indian astronaut-designates. They reflect the hopes, aspirations and optimism of 140 crore Indians.

India is proud of Group Captain Prasanth Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad… pic.twitter.com/i0oseaxd4o

— Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2024