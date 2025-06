ભારતનો ખોટો નકશો દેખાડતાં ઇઝરાયેલી આર્મીએ માફી માગી 

નવી દિલ્હીઃ ઈઝરાયલ ડિફેન્સ ફોર્સે પોતાની ભૂલ માટે માફી માગી છે, જેમાં ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદને ખોટી રીતે બતાવતાં જમ્મુ અને કાશ્મીરને પાકિસ્તાનનો ભાગ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. ભારતનો આ ખોટો નકશો ઇઝરાયેલી ડિફેન્સ ફોર્સે X હેન્ડલ પર શેર કર્યો હતો.

આ મેપને શેર કરીને સોશિયલ મિડિયા પર દર્શાવતાં વિવાદ સર્જાયો છે. આ નકશામાં ઇરાની મિસાઇલોની રેન્જ દર્શાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમાં ભારતની સરહદને ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવી હતી, જેને કારણે સોશિયલ મિડિયા પર હોબાળો મચી ગયો હતો. આ નકશામાં જમ્મુ-કાશ્મીરને પાકિસ્તાનનો ભાગ અને અરુણાચલ પ્રદેશને ચીનનો ભાગ દર્શાવી દીધો હતો. ત્યાર બાદ ભારતીય સોશિયલ મિડિયા યુઝર્સ વાંધો ઉઠાવતાં IDFએ માફી માગવી પડી હતી.

શું છે મામલો?

IDFએ એક ગ્રાફિકલ વર્લ્ડ મેપ ‘X’ પર પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ઈરાનની મિસાઈલો કયા-કયા વિસ્તારોમાં હુમલો કરી શકે છે. આ પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે ઈરાન એક વૈશ્વિક ખતરો છે. ઈઝરાયલ તેનું અંતિમ લક્ષ્ય નથી, તે ફક્ત શરૂઆત છે. અમારી પાસે કાર્યવાહી કરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો. જોકે નકશામાં ભારતની સરહદો સચોટ રીતે દર્શાવવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે વિવાદ સર્જાયો હતો.

Iran is a global threat.

Israel is not the end goal, it’s only the beginning. We had no other choice but to act. pic.twitter.com/PDEaaixA3c

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025