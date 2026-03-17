ઇઝરાયેલનો મોટો દાવો – અલી લારીજાની માર્યા ગયા

મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે એક મોટો દાવો અને તેના પર ઉઠેલા વિવાદે વૈશ્વિક રાજકારણમાં ચિંતા વધારી છે. Israelના રક્ષા મંત્રીએ દાવો કર્યો છે કે ઈરાનના પ્રભાવશાળી નેતા Ali Larijaniને નિશાન બનાવીને હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેઓ માર્યા ગયા છે. જોકે, Iranએ આ દાવાને તાત્કાલિક ખારિજ કરી દીધો છે.
આ દાવા પછી પરિસ્થિતિ વધુ જટિલ બની ગઈ છે, કારણ કે Ali Larijaniને Ali Khamenei પછી ઈરાનમાં સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓમાં ગણવામાં આવે છે. ઈઝરાયલના રક્ષા મંત્રી Israel Katzએ જણાવ્યું કે આ ઓપરેશન ગોપનીય માહિતીના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં લારિજાનીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
મિડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર Tehranમાં લારિજાનીના સંભવિત ઠેકાણાઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલો રાત્રિના સમયે કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેની ચોક્કસ વિગતો હજુ બહાર આવી નથી. ઈઝરાયલની સેનાએ આ ઓપરેશન અંગે વધુ માહિતી એકત્ર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રાખી છે.
બીજી તરફ Iran તરફથી સ્પષ્ટ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે લારિજાનીને લઈને કરવામાં આવેલા દાવાઓ ખોટા છે. તેમના ઓફિસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર સંદેશ જાહેર કરવામાં આવશે, જે સમગ્ર પરિસ્થિતિને વધુ સ્પષ્ટ કરશે.
આ ઘટનાક્રમ એ સમયે થયો છે જ્યારે Ali Khameneiની હત્યા પછી ઈરાનમાં નેતૃત્વ અંગે અનિશ્ચિતતા વધી ગઈ છે. એવી માહિતી મળી રહી છે કે આ પરિસ્થિતિમાં Ali Larijani મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં કેન્દ્રસ્થાને હતા અને સેનાની કામગીરીનું સંકલન કરી રહ્યા હતા.
વિશ્લેષકો માને છે કે જો આ દાવો સાચો સાબિત થાય તો તે ઈરાન માટે મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે Ali Larijaniને લાંબા સમયથી દેશના રાજકીય અને સુરક્ષા માળખામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતા નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે.