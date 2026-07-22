IPLના સ્થાપક લલિત મોદી સોળ વર્ષ પછી ભારત પરત ફરશે

2009ના IPL દક્ષિણ આફ્રિકા કેસમાં FEMA ના એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ તરફથી મોટી રાહત મળ્યા બાદ IPLના સ્થાપક લલિત મોદીએ 16 વર્ષ પછી ભારત પાછા ફરવાની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષના અંતમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં પાછા આવી શકે છે.
IPLના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ 16 વર્ષ પછી ભારત પાછા ફરવાની જાહેરાત કરી છે. 2009ના IPL દક્ષિણ આફ્રિકાના ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) સાથે સંકળાયેલા કેસમાં અપીલ ટ્રિબ્યુનલ તરફથી મોટી રાહત મળ્યા બાદ લલિત મોદીએ કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષના અંતમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત પાછા ફરવાની યોજના ધરાવે છે.
16 વર્ષની કાનૂની લડાઈ બાદ રાહત
લલિત મોદીએ કહ્યું કે 16 વર્ષની કાનૂની લડાઈ બાદ તેમને ન્યાય મળ્યો છે. લલિત મોદીએ કહ્યું, તેમણે શરૂઆતથી કહેલું કે તેમણે IPLના હિતમાં કામ કર્યું છે, અને હવે ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણયથી તેમને ન્યાય મળ્યો છે. મોદીએ કહ્યું,”હું ચુકાદાથી ખૂબ જ ખુશ છું. મેં 16 વર્ષ સુધી લડાઈ લડી, અને આખરે સત્ય બહાર આવ્યું છે. હવે આ પ્રકરણ પૂરું થઈ ગયું છે, અને હું મારા જીવનમાં આગળ વધવા માંગુ છું. હું ભારત પાછા ફરવા માટે આતુર છું.”
પૌત્રના જન્મ પછી પાછા ફરશે
લલિત મોદીએ કહ્યું કે તેમની પુત્રી ઓક્ટોબરમાં એક પુત્રને જન્મ આપવાની છે. તે પછી તેઓ ભારત પાછા ફરશે. તેમણે ઉમેર્યુ કે,”હું કદાચ આ વર્ષના અંતમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત આવીશ. મારી પુત્રી ઓક્ટોબરમાં મારા પૌત્રને જન્મ આપવાની છે. તે પછી હું ભારત પાછા ફરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છું.”
ટ્રિબ્યુનલે ED ના આરોપોને નકારી કાઢ્યા
16 જુલાઈના રોજ આપેલા પોતાના નિર્ણયમાં, સ્મગલર્સ એન્ડ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનિપ્યુલેટર્સ (ફોરફિચર ઓફ પ્રોપર્ટી) એક્ટ (SAFEMA) હેઠળ રચાયેલી એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મોટાભાગના તારણો અને દંડને બાજુ પર રાખ્યા હતા. ટ્રિબ્યુનલે જણાવ્યું હતું કે 2009 ના IPL ના સંગઠન સાથે સંબંધિત કથિત FEMA ઉલ્લંઘનો માટે લલિત મોદી જવાબદાર હોવાનું સ્થાપિત કરવા માટે રેકોર્ડ પર કોઈ નક્કર પુરાવા નથી.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
2009 માં, લોકસભા ચૂંટણીને કારણે IPL ભારતને બદલે દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાઈ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ટુર્નામેન્ટ માટે વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા ભંડોળની તપાસ શરૂ કરી હતી. ED એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ વિદેશી ચુકવણીઓ માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) ની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર હતી, પરંતુ વિદેશી વિનિમય વ્યવહારો આવી મંજૂરી વિના કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલે તેના નિર્ણયમાં ચુકાદો આપ્યો હતો કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં IPL સંબંધિત વિદેશી ચુકવણીઓ ચાલુ ખાતાના વ્યવહારો હતા, મૂડી ખાતાના વ્યવહારો નહીં. તેથી, ED નો મૂળભૂત આધાર માન્ય નથી.
લલિત મોદી 2010 થી ભારતની બહાર છે
લલિત મોદી 2010 થી ભારતની બહાર રહે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI) અને આવકવેરા વિભાગ દ્વારા તેમની સામે વિવિધ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હવે, FEMA કેસમાં રાહત મળ્યા બાદ, તેમણે લગભગ 16 વર્ષ પછી ભારત પાછા ફરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.