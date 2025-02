IPL 2025 નું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ જાહેર… પ્રથમ મેચમાં RCB અને KKR ટકરાશે

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2025 સીઝનનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક રવિવારે (16 ફેબ્રુઆરી) ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું. પહેલી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વચ્ચે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. IPL 2025 સીઝન 22 માર્ચથી શરૂ થશે. એટલે કે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ આ દિવસે રમાશે. જ્યારે ફાઇનલ મેચ 25 મેના રોજ યોજાશે. ઓપનિંગ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. જ્યારે ક્વોલિફાયર-2 અને ફાઇનલ મેચ પણ આ મેદાન પર રમાશે.

65 દિવસમાં 10 ટીમો વચ્ચે 74 મેચ રમાશે

ક્વોલિફાયર-2 અને ફાઇનલ મેચ પણ આ મેદાન પર રમાશે. જ્યારે ક્વોલિફાયર-૧ અને એલિમિનેટર મેચ હૈદરાબાદમાં યોજાશે. ગયા વખતની જેમ આ સિઝનમાં પણ IPLમાં 10 ટીમો ભાગ લેશે. IPL 2025 સીઝનમાં આ 10 ટીમો વચ્ચે 65 દિવસમાં ફાઇનલ સહિત કુલ 74 મેચ રમાશે. આ બધી મેચો ભારતના 13 સ્થળોએ યોજાશે. બપોરના મેચો બપોરે 3:30 વાગ્યાથી રમાશે. જ્યારે સાંજના મેચો સાંજે 07:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

Mark your calendars, folks! 🥳🗓#TATAIPL 2025 kicks off on March 2️⃣2️⃣ with a clash between @KKRiders and @RCBTweets 🤜🤛

When is your favourite team’s first match? 🤔 pic.twitter.com/f2tf3YcSyY

— IndianPremierLeague (@IPL) February 16, 2025