પ્રદૂષિત યમુનાની સફાઈ ઝુંબેશ શરૂ, અત્યાધુનિક મશીનોની તૈનાતી

દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન, યમુના નદીની સફાઈ રાજકીય પક્ષોમાં એક મુખ્ય ચૂંટણી મુદ્દો બન્યો. હવે ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ચૂંટણી જીતી ગઈ છે, દિલ્હીમાં નવી સરકાર હજુ રચાઈ નથી. પરંતુ યમુના નદીની સફાઈનું કામ સરકાર અસ્તિત્વમાં આવે તે પહેલાં જ થઈ ગયું હતું. ગંદા નાળામાં ફેરવાઈ ગયેલી યમુના નદીની સફાઈ અંગે કંઈ કહેવું હજુ વહેલું છે, પરંતુ જે રીતે પ્રયાસો શરૂ થયા છે તે જોતાં લાગે છે કે દિલ્હીની જીવાદોરી કહેવાતી યમુના નદી માટે સારા દિવસો આવી રહ્યા છે. નવી સ્વચ્છતા ઝુંબેશ હેઠળ સરકારી પહેલ આજે, રવિવારથી શરૂ થઈ છે.

સફાઈ માટે અત્યાધુનિક મશીનોની તૈનાતી

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિલ્હીમાં હજુ સુધી નવી સરકારની રચના થઈ નથી, તેમ છતાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર (એલજી) વીકે સક્સેના સંપૂર્ણ સક્રિય જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે દિલ્હી સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને સમયસર યમુના નદી સાફ કરવા સૂચના આપી છે. યમુના નદીને સાફ કરવા માટે આધુનિક મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આમાંથી, 4 સ્કિમર મશીનો, 2 નીંદણ કાપણી મશીનો અને એક DTU મશીન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં, 7 આધુનિક મશીનો વડે યમુનાને સાફ કરવાનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. યમુનાની સફાઈનું કામ દિલ્હીના ITO અને વાસુદેવ ઘાટથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

Delhi: Even before the formation of the new government, Yamuna cleaning begins as promised with high-tech machines like trash skimmers, weed harvesters, and dredge utility craft deployed for the operation.#Delhi #Yamuna pic.twitter.com/iEbOdowkF5

