IPL 2023 : કોલકાતાએ બેંગ્લોરને 81 રને હરાવ્યું

IPL 2023ની નવમી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 81 રનથી હરાવ્યું હતું. આ સાથે કોલકાતાએ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની પ્રથમ જીત નોંધાવી હતી, જ્યારે બેંગ્લોરને પ્રથમ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા કોલકાતાએ સાત વિકેટે 204 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં બેંગ્લોરની ટીમ 17.4 ઓવરમાં 123 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી.

કોલકાતા તરફથી શાર્દુલ ઠાકુરે 68, રહેમાનુલ્લા ગુરબાજે 57 અને રિંકુ સિંહે 46 રન બનાવ્યા હતા. તે જ સમયે વરુણ ચક્રવર્તીએ ચાર, સુયશ શર્માએ ત્રણ અને સુનીલ નારાયણે બે વિકેટ ઝડપી હતી. શાર્દુલ ઠાકુરને એક વિકેટ મળી હતી. બેંગ્લોર તરફથી કેપ્ટન ફાફ ડુપ્લેસિસે સૌથી વધુ 23 રન બનાવ્યા. ડેવિડ વિલી અને કર્ણ શર્માએ બે-બે વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ સિરાજ, માઈકલ બ્રેસવેલ અને હર્ષલ પટેલને એક-એક વિકેટ મળી હતી. આ મેચમાં કોલકાતા અને બેંગ્લોરના છ-છ બેટ્સમેન દહાઈના આંકડાને સ્પર્શી શક્યા ન હતા.

A memorable first victory of #TATAIPL 2023 at home. @KKRiders secure a clinical 81-run win over #RCB ⚡️⚡️

પ્રથમ 10 ઓવરમાં માત્ર ગુરબાજે બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી

ફાફ ડુ પ્લેસિસે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી હતી. તેમનો નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. ઈજાગ્રસ્ત રીસ ટોપલીની જગ્યાએ રમી રહેલા ડેવિડ વિલીએ ચોથી ઓવરમાં સતત બે બોલમાં વેંકટેશ અય્યર (3) અને મનદીપ સિંહ (0)ને બોલ્ડ કર્યા હતા. અફઘાનિસ્તાનના રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝે એક છેડેથી રન બનાવ્યા હતા. તેના કારણે પાવરપ્લેમાં કોલકાતાનો સ્કોર બે વિકેટે 47 રન હતો. કેપ્ટન નીતીશ રાણા (1) પણ સાતમી ઓવરના પહેલા જ બોલ પર માઈકલ બ્રેસવેલે રન બનાવ્યો હતો. કોલકાતાએ 10 ઓવરમાં 79 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ગુરબાજના 54 રન હતા. તેણે 38 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી, જેમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા હતા. કોલકાતા માટે 10.5 ઓવરમાં માત્ર ગુરબાજે બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. રિંકુ સિંહે 11મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો અને બાઉન્ડ્રી ફટકારનાર બીજો બેટ્સમેન બન્યો. આ દરમિયાન આરસીબીના બોલરોએ 16 વધારાના રન પણ આપ્યા, જે આ આઈપીએલમાં સૌથી વધુ રન છે.

શાર્દુલે કોલકાતાને વાપસી કરાવી

ગુરબાઝ 57 રને કર્ણ શર્માના હાથે આઉટ થયો હતો. બીજા જ બોલ પર તેણે આન્દ્રે રસેલની સૌથી મોટી વિકેટ લીધી. કોલકાતાનો સ્કોર 12 ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 94 રન હતો. અહીંથી શાર્દુલ ઠાકુરે આવીને ઇનિંગનો માર્ગ બદલી નાખ્યો. તેણે આકાશીપની 13મી ઓવરમાં એક સિક્સ અને બે ફોર ફટકારીને 19 રન બનાવ્યા હતા. તેણે બ્રેસવેલની 15મી ઓવરમાં સતત બે સિક્સર ફટકારી હતી. શાર્દુલ અને રિંકુએ 22 બોલમાં 51 રન ઉમેર્યા હતા, જેમાં શાર્દુલે 42 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. તેણે ટૂંક સમયમાં 20 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પણ પૂરી કરી લીધી. આ આઈપીએલમાં બટલરની આ સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી છે. બટલરે 20 બોલમાં અડધી સદી પણ ફટકારી છે. રિંકુએ 33 બોલમાં 46 રન બનાવીને આઉટ થતા પહેલા 19મી ઓવરમાં હર્ષલને બે સિક્સર અને એક ફોર ફટકારી હતી.

ઠાકુરે 20 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી, રિંકુ સાથે 45 બોલમાં 103 રન ઉમેર્યા.

For his match-defining knock of 68 off just 29 deliveries, @imShard is adjudged the Player of the Match.@KKRiders registered a comprehensive 81-run victory over #RCB 🙌

Scorecard – https://t.co/J6wVwbsfV2#TATAIPL | #KKRvRCB pic.twitter.com/4K7WbpApAy

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2023