​​શેરબજારમાં આજે રોકાણકારોની દિવાળી

દિવાળીના પ્રસંગે ભારતીય શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી. શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં નિફ્ટી 25,900 ને પાર કરી ગયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટથી વધુ ઉછળ્યો. જોકે, બંધ સમયે કેટલીક નફાની બુકિંગ જોવા મળી. નિફ્ટી 133 પોઈન્ટ વધીને 25,843 પર બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 411 પોઈન્ટ વધીને 84,363 પર બંધ થયો.
બેંક નિફ્ટી 319 પોઈન્ટ વધ્યો, જોકે તે દિવસ દરમિયાન 58,261.55 ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી બેંક બજારમાં આ તેજી મજબૂત બેંક પરિણામો અને RBL બેંક માટે અમીરાત NBD ના $3 બિલિયનના સોદાને કારણે પ્રેરિત થઈ હતી. PSU થી લઈને ખાનગી અને NBFC સુધીના શેરોમાં આજે પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ જોવા મળી.
એક્સિસ બેંક 2.17%, SBI 1.97%, બેંક ઓફ બરોડા 2.63% અને પંજાબ નેશનલ બેંક 3.87% વધીને બંધ થયા. કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને HDFC બેંકના શેર પણ ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયા. જોકે, ICICI બેંકના શેર 3% થી વધુ ઘટ્યા.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
BSEના ટોચના 30 શેરોની વાત કરીએ તો, મુકેશ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે પરિણામો જાહેર થયા પછી અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. RIL 3.52% વધીને ₹1466.80 પ્રતિ શેર પર બંધ થયું. બજાજ ફિનસર્વનો શેર 2.65% વધ્યો. ભારતી એરટેલ પણ 1.95% વધીને બંધ થયો. BSE 30 શેરોમાંથી 11 શેર ઘટ્યા, જ્યારે 19 શેર વધ્યા.
રોકાણકારોની સંપત્તિ ₹4 લાખ કરોડ વધી
BSEનું બજાર મૂડીકરણ, જે અગાઉના બંધ સમયે ₹466.92 લાખ કરોડ હતું, તે ₹469.73 લાખ કરોડ પર બંધ થયું. આનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારોનું મૂલ્યાંકન આશરે ₹4 લાખ કરોડ વધ્યું.
આ શેરોમાં ૧૫%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો
બેન્કિંગ શેરોમાં, સાઉથ ઇન્ડિયન બેંકના શેર સૌથી વધુ વધ્યા, ૧૫.૫૬% વધીને ₹૩૭.૭૩ પર બંધ થયા. ત્યારબાદ CATના શેર ૧૨.૬૩% વધ્યા. DCB બેંક ૧૨.૨૧% વધ્યા, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ અને RBL બેંક ૯% થી વધુ વધ્યા. CSB બેંકના શેર ૮%, MRPL ૭%, રેડિકો ખૈતાન ૪% અને ફેડરલ બેંકના શેર ૭% વધ્યા.