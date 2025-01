ઓડિશા બિઝનેસ કોન્કલેવમાં આવશે રૂ. ત્રણ લાખ કરોડના રોકાણના પ્રસ્તાવ

નવી દિલ્હીઃ ઓડિશા સરકાર આજે ઉત્કર્ષ ઓડિશા, મેક ઇન ઓડિશા કોન્કલેવના બીજા દિને આશરે રૂ. 3 લાખ કરોડના મૂડીરોકાણ માટે કમસે કમ 30 સજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરશે, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. રિન્યુએબલ એનર્જી, ઊર્જા, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, પર્યટન અને કૃષિ જેવાં ક્ષેત્રોમાં સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર થવાની સંભાવના છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

ઉદ્યોગ વિભાગના એડિશનલ સચિવ (ACS) હેમંત શર્માએ કહ્યું હતું કે CMની મંજૂરી પછી બીજા સેશનમાં કેટલીક અન્ય કંપનીઓની સાથે સમજૂતી કરાર થવાની શક્યતા છે. વેપાર શિખર સંમેલનના પહેલા દિવસે સરકાર વિવધ કંપનીઓની સાથે 54 સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ કંપનીઓએ રાજ્યમાં રૂ. 4.50 લાખ કરોડના મૂડીરોકાણનો સંકલ્પ કર્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અક્ષય ઊર્જા કંપની અવાડા ગ્રુપે ફ્લોટિંગ સોલર અને પમ્પ સ્ટોરેજ સહિત અક્ષય ઊર્જા પ્રોજેક્ટમાં રૂ. 20,700 કરોડના મૂડીરોકાણ માટે રાજ્યમાં એક સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

અદાણી ગ્રુપની રૂ. 2.3 લાખ કરોડના રોકાણની જાહેરાત

ઉત્કર્ષ ઓડિશા-મેક ઇન ઓડિશા કોન્કલેવમાં અદાણી ગ્રુપે ઓડિશામાં વીજળી, સિમેન્ટ, ઓદ્યૌગિક પાર્ક, એલ્યુમિનિયમ અને શહેર ગેસ વિસ્તરણમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં રૂ. 2.3 લાખ કરોડના મૂડીરોકાણ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

