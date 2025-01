પરિણીતીને નેતા પતિ પર ઉભરાયો પ્રેમ, કરી આવી રીતે પ્રશંસા

બોલિવૂડ અભિનેત્રી પરિણીતી ચોપરા ઘણીવાર તેના પતિ રાઘવ ચઢ્ઢાના વખાણ કરતી જોવા મળે છે. આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા રાજકારણમાં સતત ચર્ચામાં રહે છે. હવે પરિણીતીએ ગઈકાલે તેના પતિ રાઘવના વખાણ કરતી એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. જેમાં તેણે રાઘવના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. હકીકતમાં, રાઘવ ચઢ્ઢાએ ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં યોજાયેલા શિયાળુ સત્ર દરમિયાન એરપોર્ટ પર ખાદ્યપદાર્થોના ઊંચા ભાવો સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. જેમાં તેમણે મુસાફરોને ઊંચા ભાવે ખોરાક ખરીદવા માટે મજબૂર કરવાની વાત કરી હતી. રાઘવે આ મુદ્દા પર પોતાના મંતવ્યો મજબૂત રીતે વ્યક્ત કર્યા હતા. હવે તાજેતરમાં કોલકાતા એરપોર્ટ પર ઉડાન યાત્રી કાફે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ચા અને કોફી ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ

આ કાફેમાં ખાવા-પીવાના ભાવ પ્રવાસીઓ માટે ઘણા ઓછા રાખવામાં આવ્યા છે. પરિણીતી ચોપરાએ હવે આ શરૂઆત અંગે એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ સાથે તેણે રાઘવના ખૂબ વખાણ પણ કર્યા છે. એક વીડિયો શેર કરતા પરિણીતીએ લખ્યું,’મને તારા પર ખૂબ ગર્વ છે. તમે લોકોના સાચા નેતા છો અને વાસ્તવિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા સક્ષમ છો. એરપોર્ટ પર મળતા મોંઘા ખોરાક અને પીણાંના કારણે લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. પરંતુ તમારા અવાજે આ આખા મુદ્દાને જન્મ આપ્યો અને હવે પરિસ્થિતિ બદલાવા લાગી છે. એરપોર્ટ પર સસ્તા ખોરાક અને પીણાં પણ ઉપલબ્ધ છે.’

So so proud of you, my @raghav_chadha, for being a true leader for the people, and fixing a real problem!

Overpriced food at airports is an issue that resonates with so many Indians (including us), and your voice has brought a real change starting with the #UdaanYatriCafe. Yayy… pic.twitter.com/2XyZQRPU0R

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) January 28, 2025