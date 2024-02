પાકિસ્તાન ચૂંટણીઃ નવાઝ શરીફ 55,000 મતોથી વિજયી

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનમાં સામાન્ય ચૂંટણી પછી મતોની ગણતરી જારી છે. વડા પ્રધાન બનવાની તૈયારી કરી રહેલા નવાઝ શરીફ, તેમના ભાઈ શહબાઝ શરીફ અને તેમની પુત્રી મરિયમ ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધી આવેલાં પરિણામો મુજબ 10 સીટો પર ઇમરાન ખાનની પાર્ટી પાકિસ્તાન તહરિક-એ ઇન્સાફ (PTI)ના નિર્દલીય ઉમેદવાર જીતી ચૂક્યા છે.

નવાઝ શરીફની પાર્ટી પાકિસ્તાન મુસ્લિમ લીગ નવાઝ (PMLN)ને આઠ સીટો પર જીત મળી છે, જ્યારે પાંચ સીટો પર બિલાવલ ભુટ્ટોની પાર્ટી (PPP)એ જીત હાંસલ કરી છે. આ પહેલાં પાકિસ્તાની મિડિયાએ દાવો કર્યો હતો કે 154 સીટો પર ઇમરાનની પાર્ટી આગળ ચાલી રહી છે, પણ હવે પરિણામોમાં બદલાઈ રહ્યાં છે. આ પહેલાં પાકિસ્તાની મિડિયાએ દાવો કર્યો હતો કે 154 સીટો પર ઇમરાનની પાર્ટી આઘળ ચાલી રહી છે.

પાકિસ્તાનમાં મતગણતરીની વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાનના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના ગાયબ થવાની વાત કહેવામાં આવી રહી છે. આ દાવામાં પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણીના કાવતરાની આશંકા વધી ગઈ છે. આ પહેલાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સિકંદર સુલતાન રાજાએ બધા રિટર્નિંગ ઓફિસર (RO)એ અંતિમ પરિણામ આપવા માટે 30 મિનિટનો સમય વધારી દીધો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આવું ના કરવા પર સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

NA-130, the king of comebacks, Nawaz Sharif has won! 4th time PM of Pakistan 🇵🇰🐅 #ElectionResultspic.twitter.com/BolOp1Xbv2

— Saad Kaiser 🇵🇰 (@TheSaadKaiser) February 9, 2024