વિસ્ફોટોના પડઘા વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણી પૂર્ણ ! મતગણતરી ચાલુ

સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં હેરાફેરીના આક્ષેપો અને ઇન્ટરનેટ વિક્ષેપની ઘટનાઓ વચ્ચે મતદાન થયું હતું. સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થયેલી મતદાન પ્રક્રિયા સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ મતદાન ચાલુ છે. ડોને રેડિયો પાકિસ્તાનના અહેવાલને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે જે મતદારો મતદાન કેન્દ્રમાં બંધ સમય પહેલા હાજર હતા તેમને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

ચૂંટણીના પરિણામો સમયસર આવશે

પાકિસ્તાન ચૂંટણી પંચના પ્રવક્તા હારૂન શિનવારીએ કહ્યું છે કે ચૂંટણી પરિણામો સમયસર જાહેર કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈન્ટરનેટ આઉટેજ ઈલેક્ટ્રોલ વોચડોગ સિસ્ટમને અસર કરશે નહીં.

VIDEO | “My message is that everyone should come out of their houses, go to polling stations and vote for PML-N. Life will become easier for (common) people, inflation will end and the people of Pakistan will lead happy lives,” says Pakistan Muslim League (Nawaz) leader and… pic.twitter.com/xKPpx03feA

— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2024