હલ્દ્વાનીમાં ઘિંગાણું, બદમાશોને જોતા જ ગોળી મારવાનો આદેશ

હલ્દ્વાનીના બાનભૂલપુરામાં મદરેસાને તોડવા ગયેલી પ્રશાસન અને પોલીસ ટીમ પર બદમાશોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. મામલો એટલો વધી ગયો કે બદમાશોએ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર પાર્ક કરેલા વાહનોને આગ ચાંપી દીધી. પ્રદર્શનકારીઓ અહીં જ ન અટક્યા, તેઓએ પોલીસ ટીમને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધી, પથ્થરમારો કર્યો અને અન્ય વાહનોને પણ આગ ચાંપી દીધી. પોલીસે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. તોફાનોને વિખેરવા માટે પોલીસે ટીયર ગેસના શેલ છોડવા પડ્યા હતા. જાણકારી મળતા જ પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. મુખ્યમંત્રીએ આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી છે અને તોફાનીઓને જોતા જ ગોળી મારવાના આદેશ આપ્યા છે.

VIDEO | The authorities in Uttarakhand’s Haldwani demolished a madrasa believed to have been illegally constructed near the Banbhulpura police station today. pic.twitter.com/6HYLDktGBf

— Press Trust of India (@PTI_News) February 8, 2024