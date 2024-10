ઇરાન પર ઇઝરાયેલના જવાબી હુમલાથી ધણધણ્યું મધ્ય-પૂર્વ

તેલ અવિવઃ ઇરાન પર ઇઝરાયેલના જવાબી હુમલાથી મિડલ ઇસ્ટમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. જેથી ગિન્નાયેલા ઇરાનના સુપ્રીમ નેતા આયાતોલ્લા ખોમિનીએ ઇઝરાયેલના દરેક હુમલાનો હિસાબ ચૂકતે કરવાની ધમકી આપી છે. એ દરમ્યાન અમેરિકાએ કહ્યું હતું કે ઇઝરાયેલ-ઇરાનનો હિસાબ હવે બરાબર થયો છે.

ઈઝરાયેલે રાજધાની તહેરાનમાં ઈરાની સૈન્ય મથકો પર બોમ્બમારો કર્યો છે. આ હુમલાઓના અવાજ આખા તહેરાનમાં સંભળાયા હતા. ઈઝરાયેલની સેનાએ આ હુમલાઓને જવાબી કાર્યવાહી ગણાવતાં કહ્યું હતું કે તે પોતાના દેશની સુરક્ષા અને સાર્વભૌમત્વ માટે કંઈ પણ કરશે.

આ હુમલાને લઈને ઈઝરાયેલનાં સંરક્ષણ દળો દ્વારા એક ટ્વીટ પણ કરવામાં આવી હતી. આમાં, ઇઝરાયેલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે ઇરાની શાસન દ્વારા ઇઝરાયેલ પર મહિનાઓથી સતત હુમલાના જવાબમાં, ઇઝરાયેલી દળો ઇરાનમાં સૈન્ય લક્ષ્યો પર ચોક્કસ હુમલાઓ કરી રહ્યા છે. ઈરાની શાસન અને તેના પ્રોક્સીઓ સાત ઓક્ટોબરથી ઈઝરાયેલ પર સતત હુમલા કરી રહ્યા છે.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024