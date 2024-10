ઇઝરાયેલે UNના મહાસચિવને દેશમાં પ્રવેશવા પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલના વિદેશપ્રધાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) પર ઇઝરાયેલની વિરુદ્ધ પૂર્વાગ્રહ રાખવાનો આરોપ લગાવતાં કહ્યું હતું કે તેમને દેશમાં ઘૂસવા નહીં દેવામાં આવે. તેમણે કહ્યું હતું કે UN ચીફને દેશમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે. તેમણે તેમના પર દેશ પ્રત્યે પક્ષપાતી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ એન્ટોનિયો ગુટેરેસને “પર્સોના નોન ગ્રેટા (અવાંછિત વ્યક્તિ) તરીકે જાહેર કરી રહ્યા છે અને કહ્યું હતું કે તેમને ઇઝરાયેલમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવશે.

તેમણે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇઝરાયેલ પર ઇરાનના જઘન્ય હુમલાની સ્પષ્ટપણે નિંદા કરી શકે નહીં, જેમ કે વિશ્વના લગભગ દરેક દેશે કર્યું છે, તે ઇઝરાઇલની ધરતી પર પગ મૂકવાને લાયક નથી.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.

Anyone who cannot unequivocally condemn Iran’s heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024