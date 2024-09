ભારતે UNમાં પાકિસ્તાનને જડબાતોડ આપ્યો જવાબ

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના PM શાહબાઝ શરીફે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ફરી એક વાર કાશ્મીર રાગ આલાપ્યો હતો અને ભારતની ટીકા કરી હતી, પણ ભારત તરફથી ડિપ્લોમેટ ભાવિકા મંગલાનંદને રાઇટ ટુ રિપ્લાય હેઠળ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો.

પાકિસ્તાનના PM શાહબાઝ શરીફે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારત તરફથી હંમેશાં પાકિસ્તાનને ધમકી મળતી રહે છે. એના જવાબમાં ભાવિકાએ પાકિસ્તાનને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર બેનકાબ કર્યું હતું. ભાવિકાએ કહ્યું હતું કે દે દેશની ફિંગરપ્રિન્ટ આતંકવાદી ઘટનાઓમાં સામેલ છે, જેણે બંગલાદેશમાં નરસંહાર કરાવ્યો છે, એ UNના મંચ પરથી મજાક કેવી રીતે કરી શકે છે.

