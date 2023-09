વિદ્યાર્થિનીના મોત પર અમેરિકી પોલીસ અધિકારી હસતાં વિવાદ

નવી દિલ્હીઃ 23 વર્ષીય ભારતીય જાહ્નવી કંડુલાનું આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં એક રોડ અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. આ અકસ્માતની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જાહ્નવી કંડુલાને જે કારે ટક્કર મારી હતી, એ સ્થાનિક પોલીસની હતી. ભારતે અમેરિકાને વિનંતી કરી છે કે એ સિયેટલ પોલીસ કર્મચારીના બોડીકેમ ફુટેજની સઘન તપાસ કરાવવામાં આવે. એ ફુટેજમાં એક તેજ પોલીસની કારની ચપેટમાં તે આવ્યા પછી એક ભારતીય વિદ્યાર્થિનીના મોત વિશે મજાક કરી રહ્યો હતો.

સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ભારતીય એમ્બેસીએ રોડ દુર્ઘટનામાં કંડુલાના મોતની તપાસ માટે સ્થાનિક પોલીસથી કરાવવામાં આવેલી માગ વિશે સોશિયલ મિડિયા પર ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે અમે આ મોતના મામલામાં સામેલ લોકોની સામે ઊંડી તપાસ અને કાર્યવાહી માટે સિયેટલ અને વોશિંગ્ટનના સ્થાનિક અધિકારીઓની સાથે વોશિંગ્ટન ડીસીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સામે આ ઉઠાવ્યો છે. એમ્બેસી અને એમ્બેસીના બધા સંબંધિત અધિકારીઓ આ મામલે ઝીણવટભરી નજર રાખી રહ્યા છે.

Recent reports including in media of the handling of Ms Jaahnavi Kandula’s death in a road accident in Seattle in January are deeply troubling. We have taken up the matter strongly with local authorities in Seattle & Washington State as well as senior officials in Washington DC

