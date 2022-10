વ્હાઇટ હાઉસમાં બાઇડને ભારતીય અમેરિકનોની સાથે દિવાળી ઊજવી

ન્યુ યોર્કઃ અમેરિકી રાષ્ટ્રપ્રમુખ જો બાઇડન, પ્રથમ મહિલા જિલ બાઇડન અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસે વ્હાઇટ હાઉસમાં દિવાળીનો તહેવાર ઊજવ્યો હતો. આ સમારંભ દરમ્યાન ત્રણે જણે ભારતીય અમેરિકનોની સાથે મુલાકાત કરી હતી. હાલના વહીવટી તંત્રે વ્હાઇટ હાઉસમાં દિવાળી પાર્ટી માટે દેશમાંથી 200થી વધુ ભારતીય અમેરિકનોને આમંત્રિત કર્યા હતા.

દિવાળી આપણને યાદ અપાવે છે કે પ્રત્યેકની પાસે વિશ્વમાં પ્રકાશ લાવવાની શક્તિ છે. ભારત હાલ આઝાદીનું 75મું વર્ષ ઊજવી રહ્યું છે. અમેરિકામાં હાલ પહેલાંથી વધુ એશિયન-અમેરિકી છે. અમે દિવાળીને અમેરિકી સંસ્કૃતિનો ભાગ બનાવવા માટે આભાર માનીએ છીએ. અમે અસોલ્ટ હથિયારો પર પ્રતિબંધ લગાવીશું, એમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ બાઇડને કહ્યું હતું.

This Diwali, may we remember that from darkness there is power in the gathering of light. That the American story depends not on any one of us, but on all of us.

To those celebrating and connecting with one another during this festival of lights: Happy Diwali. pic.twitter.com/yrByVDXAvr

