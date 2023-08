મેનહટ્ટનમાં ભીડમાં ઘૂસેલી SUVએ 12 રાહદારીઓને ઇજા પહોંચાડી

ન્યુ યોર્કઃ મેનહટ્ટનમાં ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશનની પાસે એક વાહન ભીડમાં ઘૂસી જતાં અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના લેક્સિંગ્ટન એવેન્યુ અને ઇસ્ટ 42મી સ્ટ્રીટ પર સાંજે 5.30 કલાકે બની હતી. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ એક ચોરીનું વાહન ચલાવનાર એક વ્યક્તિ મંગળવારે મેનહટ્ટનમાં પોલીસ હિરાસતમાં ભાગી ગઈ હતી. તેણે ત્રણ કારો અને અનેક પગપાળા રાહદારીઓને ટક્કર મારી હતી, જે ત્યારે ખતમ થઈ, જ્યારે શહેરના રહેવાસીઓએ સંદિગ્ધ વ્યક્તિને જમીન પર સુવડાવી ના દીધો.

આ કાર અકસ્માતમાં આશરે 12 લોકોને ઇજા થઈ છે. આ પીડિતોને સારવાર ચાલી રહી છે. આ પીડિતોની સારવાર બેલેવ્યુ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. પેટ્રોલ બોરો મેનહટ્ટનની સાઉથ ડેપ્યુટી પ્રમુખ કેહોએ એક સંવાદદાતા સંમેલનમાં જણાવ્યું હતું કે પોલીસ કારનો પીછો કરી રહી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે અધિકારીઓએ ભારે વાહનવ્યવહારને કારણે સ્પીડમાં ઘટાડો કર્યો હતો, પણ ચોરીના વાહનનો પીછો કરવાનું જારી રાખ્યું હતું. જેથી ચોરીના વાહનચાલકે તેની SUV લેક્સિગ્ટન એવન્યુ પર વાળી લીધી હતી અને 42 અને 43મી સ્ટ્રીટ અન્ય કારચાલકોને ટક્કર મારી દીધી હતી.

Multiple people were injured after a vehicle plowed into a crowd near the Grand Central Station in Manhattan, media reported.

The incident was reported to have taken place at Lexington Avenue and East 42nd Street around 5:30 p.m.

