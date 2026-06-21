PM મોદીએ હજારો લોકો સાથે કર્યા યોગ

સમગ્ર વિશ્વમાં આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ (International Day of Yoga) ની ભારે ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ કડીમાં ભારતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની ગણાતા પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતાથી એક શાનદાર તસવીર સામે આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કોલકાતાના પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક રેડ રોડ (Red Road) પર હજારો લોકોની વિશાળ જનમેદની સાથે યોગાસનો કરીને આ વૈશ્વિક ઉત્સવની આગેવાની કરી હતી. આ વર્ષે દેશ અને દુનિયામાં 12th આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

સામૂહિક શક્તિનું કેન્દ્ર બન્યો રેડ રોડ

કોલકાતાનો આ ભવ્ય કાર્યક્રમ ભૌગોલિક અને વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ આકર્ષક જગ્યાએ યોજાયો હતો. આ સ્થળની એક તરફ ભારતીય સેનાનું ઈસ્ટર્ન કમાન્ડ (Eastern Command) આવેલું છે, જ્યારે બીજી તરફ કોલકાતાનું પ્રખ્યાત મેદાન (Maidan) છે. આ પવિત્ર વાતાવરણ વચ્ચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામાન્ય નાગરિકોની જેમ જ સફેદ રંગની ટી-શર્ટ અને સફેદ પેન્ટ પહેરીને લોકોની વચ્ચે મેટ પર બેસી ગયા હતા અને સામૂહિક યોગાભ્યાસનો હિસ્સો બન્યા હતા.

પ્રધાનમંત્રી બન્યા યોગ ગુરુ: 40 મિનિટ સુધી કર્યું નિરીક્ષણ

આશરે 40 Minutes સુધી ચાલેલા આ વિશેષ યોગ સેશન દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માત્ર સ્ટેજ કે પોતાની નિયત જગ્યા પૂરતા મર્યાદિત ન રહ્યા, પરંતુ તેઓ પ્રોટોકોલ તોડીને યોગ કરી રહેલા સામાન્ય લોકો અને બાળકોની વચ્ચે ફરતા જોવા મળ્યા હતા. તેઓ ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વક લોકોના યોગાસનોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા જેથી કરીને દરેક વ્યક્તિ યોગના નિયમોનું યોગ્ય પાલન કરે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ અનેક સ્થાનો પર રોકાઈને વૃદ્ધો અને વિદ્યાર્થીઓની યોગ મુદ્રાઓ તેમજ પોસ્ચર (Posture) ને પોતાના હાથે સરખા કરાવીને સાચી પદ્ધતિનું માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ અનોખા પ્રદર્શનમાં દરેક ઉંમરના નાગરિકોએ સમાન ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો હતો.

રાજકીય દિગ્ગજોની હાજરી

કોલકાતાના આ સરકારી યોગ ઉત્સવમાં બંગાળના ગવર્નર આર. એન. રવિ (R. N. Ravi), પશ્ચિમ બંગાળના વરિષ્ઠ નેતાઓ સુવેન્દુ અધિકારી (Suvendu Adhikari) અને દિલીપ ઘોષ (Dilip Ghosh) તેમજ અગ્નિમિત્રા પોલ (Agnimitra Paul) અને દીપક બર્મન (Deepak Barman) સહિત રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના ઘણા મંત્રીઓ તેમજ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વડાપ્રધાન સાથે સવારના આહલાદક વાતાવરણમાં યોગાભ્યાસ કર્યો હતો.

વર્ષ 2015 થી શરૂ થયેલી યાત્રા

ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્ષ 2015 માં જ્યારે યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી (UNGA) એ ભારતના પ્રસ્તાવને સ્વીકારીને દર વર્ષે 21 June ને ‘ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યોગ’ તરીકે ઉજવવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી હતી, ત્યારથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દર વર્ષે દેશ-વિદેશના અલગ-અલગ ઐતિહાસિક સ્થળોએથી આ ઉત્સવનું નેતૃત્વ કરે છે. આ અગાઉ તેઓ નવી દિલ્હી, ચંદીગઢ, લખનૌ, મૈસૂરુ, ન્યૂયોર્ક (UN હેડક્વાર્ટર), શ્રીનગર અને વિશાખાપટ્ટનમ જેવી દેશની અનેક મહત્વપૂર્ણ સરહદો અને શહેરોમાંથી યોગ દિવસની સફળ આગેવાની કરી ચૂક્યા છે.