યોગ દિવસે માણસામાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ તો અમદાવાદમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કર્યા યોગાસન

સમગ્ર વિશ્વની સાથે આજે 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની વૈશ્વિક ઉજવણીના ભાગરૂપે ગુજરાત પણ સંપૂર્ણપણે યોગમય રંગે રંગાયું છે. રાજ્યના શહેરોથી લઈને અંતરિયાળ ગામડાઓ સુધી અબાલ-વૃદ્ધ સૌ કોઈએ ઉત્સાહભેર યોગાસનો કરીને સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે. આ વર્ષે ‘સ્વસ્થ જીવન માટે યોગ’ની વિશેષ થીમ સાથે ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે રાજ્યકક્ષાના મુખ્ય અને ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં હજારો નાગરિકોની જનમેદની વચ્ચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ પોતે ઉપસ્થિત રહીને આ શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક અભિયાનની આગેવાની લીધી હતી.

માણસા સ્થિત સાયન્સ કોલેજના વિશાળ અને નયનરમ્ય મેદાનમાં યોજાયેલા રાજ્યકક્ષાના આ મુખ્ય કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિશેષ હાજરી આપી હતી. તેમણે સામાન્ય નાગરિકો, યુવાનો અને વડીલોની સાથે સાદગીપૂર્વક જમીન પર બેસીને સામૂહિક યોગાભ્યાસ અને પ્રાણાયામ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધતા મુખ્યમંત્રીએ નમ્ર અપીલ કરી હતી કે, યોગ એ માત્ર એક દિવસ પૂરતો મર્યાદિત વ્યાયામ નથી, પરંતુ તે શરીર, મન અને આત્માને સંતુલિત રાખવાની ભારતની પ્રાચીન તેમજ વૈજ્ઞાનિક જીવનપદ્ધતિ છે. આપણી રોજિંદી દિનચર્યામાં યોગને કાયમી સ્થાન આપીને જ આપણે એક નિરોગી અને સશક્ત સમાજનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. આ ભવ્ય મહોત્સવમાં ગુજરાત યોગ બોર્ડના ચેરમેન શિશપાલ રાજપૂત, માણસાના સ્થાનિક ધારાસભ્ય જે.એસ. પટેલ સહિતના અનેક ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ પણ ઉત્સાહભેર સહભાગી થયા હતા.

બીજી તરફ, અમદાવાદ મહાનગરમાં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે અનેક સ્થળોએ વિશેષ અને મોટા આયોજનો કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રહલાદનગર ગાર્ડન ખાતે આયોજિત ભવ્ય સત્રમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ખાસ હાજરી આપી હતી. તેમણે પોતાના ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, યુવા વર્ગ અને આગેવાનો સાથે મળીને યોગાસનો કર્યા હતા. આ ઉચ્ચ સ્તરીય કાર્યક્રમમાં રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, અમદાવાદ શહેરના મેયર તેમજ કોર્પોરેશનના અન્ય ઉચ્ચ વહીવટી અધિકારીઓ પણ પદની ગરિમા સાથે હાજર રહ્યા હતા.

અમદાવાદના નયનરમ્ય સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે પણ વહેલી સવારથી જ અદભુત નજારો જોવા મળ્યો હતો. અહીં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સેંકડો લોકોએ નદી કિનારે યોગાભ્યાસનો રોમાંચક આનંદ માણ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક સાંસદો, ધારાસભ્યો અને કોર્પોરેટરોએ પણ નાગરિકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.

આ તરફ સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર ગણાતા રાજકોટ શહેરમાં પણ યોગ દિવસની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાજકોટના પ્રસિદ્ધ માધવરાવ સિંધિયા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે હજારોની સંખ્યામાં રમતવીરો, મહિલાઓ અને બાળકોએ એકત્રિત થઈને એકસાથે સુમેળભર્યા વાતાવરણમાં વિવિધ આસનો કરીને ગ્રાઉન્ડને યોગમય બનાવી દીધું હતું. વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંગઠનો અને સરકારી કચેરીઓ દ્વારા સમાંતર રીતે આયોજિત કરાયેલા આ તમામ કાર્યક્રમોના કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં તંદુરસ્તી અને માનસિક શાંતિનો એક નવો પ્રવાહ વહેતો થયો છે.

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