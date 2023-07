બાંગ્લાદેશે ભારતને છેલ્લી T20 મેચમાં હરાવ્યું, હરમનપ્રીત કૌરની ટીમે 2-1થી શ્રેણી જીતી

બાંગ્લાદેશ મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ત્રીજી T20 મેચમાં ભારતીય મહિલા ટીમને હરાવ્યું છે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમને 4 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે તેમ છતાં હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી હતી. વાસ્તવમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ 3 T20 શ્રેણીની પ્રથમ અને બીજી મેચમાં યજમાન બાંગ્લાદેશની ટીમને હરાવ્યું હતું. બાંગ્લાદેશને જીતવા માટે 103 રનનો ટાર્ગેટ હતો. આ ટીમે 18.1 ઓવરમાં 6 વિકેટે 103 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી.

શમીમા સુલ્તાનાએ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી

બાંગ્લાદેશ તરફથી શમીમા સુલતાને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. શમીમા સુલ્તાનાએ 46 બોલમાં 42 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 3 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જો કે આ સિવાય બાંગ્લાદેશના બાકીના બેટ્સમેનોએ નિરાશ કર્યા હતા. પરંતુ લક્ષ્ય મોટું ન હોવાથી યજમાન ટીમને શ્રેણીની પ્રથમ જીત મળી હતી. ભારતીય બોલરોની વાત કરીએ તો મીનુ મણિ અને દેવિકા વૈદને 2-2 સફળતા મળી હતી. જ્યારે જેમિમા રોડ્રિગ્સે 1 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી.

For scoring 94 runs in 3 matches and leading #TeamIndia to series victory, Captain @ImHarmanpreet is adjudged Player of the Series. 👏👏 #BANvIND pic.twitter.com/d0QPPreU4J

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2023