ભારત કોઈ મોટી કાર્યવાહી કરવા જઈ રહ્યું છે ?

પાકિસ્તાન સાથેના યુદ્ધ પહેલા ભારતે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. 7 મેના રોજ દેશમાં નાગરિક સંરક્ષણ મોક ડ્રીલ યોજાશે. આ માટે ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યોને સૂચનાઓ આપી છે. ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યોને 7 મેના રોજ અસરકારક નાગરિક સુરક્ષા માટે મોક ડ્રીલ કરવા જણાવ્યું છે. 1971 પછી દેશમાં આ કદાચ પહેલી નાગરિક મોક ડ્રીલ હશે. આ સુરક્ષા મોક ડ્રીલમાં, હુમલામાં પોતાને બચાવવા માટે તાલીમ આપવામાં આવશે.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has instructed states to conduct mock drills on May 7, focusing on air raid sirens, civilian training, blackout measures, camouflaging vital installations and updating evacuation plans: GoI Sources pic.twitter.com/5rmo3krIxA

— IANS (@ians_india) May 5, 2025