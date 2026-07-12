બુલેટ ટ્રેન પર રેલ મંત્રીની મોટી જાહેરાત

ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન (Bullet Train) ની શરૂઆત ખૂબ જ ઝડપથી થવા જઈ રહી છે. કેન્દ્રીય રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શનિવારે આ અંગે એક મોટું એલાન કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનનું નિર્માણ કાર્ય અત્યંત ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ આગામી વર્ષે પોતાના એક નવા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરશે અને તેનો પહેલો સેક્શન સામાન્ય જનતા માટે ખોલી દેવામાં આવશે.
ફેઝ વાઈઝ ખુલશે મુંબઈ-અમદાવાદ રૂટ
હૈદરાબાદના નોવોટેલ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આયોજિત HYSEA GCCS અને IT રાઉન્ડટેબલ કોન્ફરન્સમાં બોલતા રેલ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “આવતા વર્ષે, અમે મુંબઈ-અમદાવાદ રૂટ પર સુરત (Surat) અને બિલિમોરા (Bilimora) વચ્ચે બુલેટ ટ્રેનનો પ્રથમ સેક્શન શરૂ કરીશું. આ એક ચરણબદ્ધ (Step-by-Step) પ્રક્રિયા છે. આ પ્રથમ સેક્શન ખુલ્યા બાદ, અમે એક પછી એક વાપીથી સુરત, ત્યારબાદ વાપીથી અમદાવાદ, પછી અમદાવાદથી થાણે અને અંતે અમદાવાદથી મુંબઈ સુધીના તમામ સેક્શનનું કામ પૂરું કરીને તેને લિંક કરીશું. રેલ મંત્રાલયે પણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના આ નિવેદનનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે અને લખ્યું છે કે, “ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પોતાના આગામી પ્રકરણમાં પ્રવેશી રહી છે.” રેલ મંત્રીનું આ નિવેદન ત્યારે આવ્યું જ્યારે તેમણે શનિવારે કેન્દ્રીય મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી સાથે હૈદરાબાદના કોંડાકલ ખાતે આવેલી ‘મેધા બોગીઝ ફેક્ટરી’ (Medha Bogies Factory) ની મુલાકાત લીધી હતી.
હૈદરાબાદ બનશે નવું હાઈ-સ્પીડ હબ (High-Speed Hub)
રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે વધુમાં ઉમેર્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તેલંગાણા માટે ફાળવવામાં આવેલું ₹5,400 crore નું રેલવે બજેટ આખા રાજ્યનો નકશો બદલી રહ્યું છે. દેશમાં ત્રણ નવા મોટા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, જેના કારણે હૈદરાબાદ એક મોટું હાઈ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટી હબ બની જશે.
તેમણે કહ્યું કે, પૂણેથી હૈદરાબાદ, હૈદરાબાદથી ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ સુધીના આ નવા રૂટ સમગ્ર દક્ષિણ ભારત માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે. તેનાથી આસપાસના વિસ્તારોનો આર્થિક વિકાસ ઝડપી બનશે અને વિવિધ શહેરોના અર્થતંત્રો પરસ્પર મજબૂતીથી જોડાઈ જશે. PM મોદી તરફથી હૈદરાબાદને આ 3 કોરિડોરની ભેટ મળવાથી તેલંગાણાને ઘણો મોટો ફાયદો થશે.
મુસાફરીના સમયમાં થશે ધરખમ ઘટાડો
નવા બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર શરૂ થવાથી અલગ-અલગ શહેરો વચ્ચેનો ટ્રાવેલ ટાઈમ (Travel Time) ખૂબ જ ઘટી જશે, જેની વિગતો રેલ મંત્રીએ આ મુજબ આપી છે:
પૂણેથી હૈદરાબાદ: મુસાફરીનો સમય ઘટીને માત્ર 2 hours થઈ જશે.
હૈદરાબાદથી મુંબઈ: આ લાંબી સફર માત્ર 2 hours 50 minutes માં પૂરી થશે.
હૈદરાબાદથી અમરાવતી: મુસાફરો માત્ર 1 hour 10 minutes માં પહોંચી શકશે.
હૈદરાબાદથી ચેન્નાઈ: મુસાફરીનો સમય ઘટીને 3 hours થઈ જશે.
હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ: બુલેટ ટ્રેન દ્વારા આ અંતર માત્ર 2 hours 35 minutes માં કાપી શકાશે.
આમ, દેશમાં હાઈ-સ્પીડ રેલ નેટવર્કનું કામ આગામી વર્ષથી જમીન પર દેખાવાનું શરૂ થઈ જશે અને મુસાફરોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની મુસાફરીનો અનુભવ મળશે.