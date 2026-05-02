તમને આવ્યો Alert મેસેજ? ગભરાશો નહીં, નવી ડિઝાસ્ટર વોર્નિંગ સિસ્ટમની છે તૈયારી

ભારત સરકારે દેશભરમાં મોબાઇલ-આધારિત આપત્તિ ચેતવણી સિસ્ટમનું પરીક્ષણ શરૂ કર્યું છે. આ પરીક્ષણ રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (NDMA) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણા લોકોને તેમના મોબાઇલ ફોન પર ફ્લેશ SMS સંદેશાઓ અને મોટા અવાજે એલાર્મ સાથે ચેતવણી સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે, જેના કારણે યુઝર્સમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ફક્ત સિસ્ટમ પરીક્ષણનો એક ભાગ છે.
સેલ બ્રોડકાસ્ટ એલર્ટ સિસ્ટમ શું છે?
આ એક હાઇ-ટેક ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમ છે જે સરકારને કોઈપણ આપત્તિ અથવા ખતરાના કિસ્સામાં સીધા મોબાઇલ ફોન પર ચેતવણીઓ મોકલવાની મંજૂરી આપે છે. તેનો ઉપયોગ માનવસર્જિત કટોકટીમાં, જેમાં ભૂકંપ, સુનામી, વીજળી પડવી, પૂર, ગેસ લીકેજ અને રાસાયણિક જોખમો શામેલ શકે છે.
આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
જ્યારે યુઝર્સને આ સંદેશ મળશે ત્યારે તેમના મોબાઇલ ફોનમાં મોટા અવાજે સાયરન જેવો અવાજ આવશે, ત્યારબાદ સ્ક્રીન પર ફ્લેશ સંદેશ આવશે. યુઝર્સને તાત્કાલિક ચેતવણી પ્રાપ્ત થશે. આ સિસ્ટમ ખાસ કરીને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના લોકોને તાત્કાલિક માહિતી પ્રસારિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે.
SACHET સિસ્ટમ દ્વારા ચેતવણીઓ મોકલવામાં આવશે
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચેતવણીઓ C-DOT (સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેલિમેટિક્સ) દ્વારા વિકસિત સ્વદેશી ઇન્ટિગ્રેટેડ એલર્ટ સિસ્ટમ,’SACHET’ દ્વારા મોકલવામાં આવશે. આ સિસ્ટમ ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન યુનિયન (ITU) દ્વારા ભલામણ કરાયેલ કોમન એલર્ટિંગ પ્રોટોકોલ (CAP) પર આધારિત છે.
પરંતુ ટેસ્ટ એલર્ટ શા માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે?
સરકાર દેશભરમાં મોબાઇલ નેટવર્ક અને એલર્ટ સિસ્ટમ્સની વિશ્વસનીયતા ચકાસવા માંગે છે, જેથી વાસ્તવિક આપત્તિના કિસ્સામાં ચેતવણીઓ ઝડપથી અને સચોટ રીતે લોકો સુધી પહોંચી શકે. NDMA એ જણાવ્યું છે કે આ સંદેશાઓ ફક્ત એક પરીક્ષણનો ભાગ છે અને જાહેર જનતા પાસેથી કોઈ કાર્યવાહીની જરૂર નથી.
જોકે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભવિષ્યમાં વાસ્તવિક આપત્તિ ચેતવણીઓ બહુવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં બધા મોબાઇલ ફોન પર મોકલવામાં આવશે.
ફક્ત SMS જ નહીં, ડિજિટલ સુરક્ષા પણ
સરકારનું આ પગલું ફક્ત સંદેશા મોકલવા સુધી મર્યાદિત નથી; તે ભારતના ડિજિટલ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નેટવર્કને મજબૂત બનાવવા તરફનું એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે.