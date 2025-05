ભારતીય સેના અને વાયુસેનાએ સાથે મળીને ઓપરેશન સિંદૂર ચલાવ્યું

પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાના બે અઠવાડિયા પછી, ભારતીય સેના અને વાયુસેનાએ સંયુક્ત રીતે એક મોટું ઓપરેશન હાથ ધર્યું. આ કાર્યવાહીમાં, પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં નવ આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર મિસાઇલોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઓપરેશનનું નામ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ હતું. આ હુમલાઓ રાત્રે 1:44 વાગ્યે કરવામાં આવ્યા હતા. સેનાએ એક અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું કે “ઓપરેશન હેઠળ, સેનાએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં આતંકવાદી માળખાને નિશાન બનાવ્યું હતું જ્યાંથી ભારત વિરુદ્ધ આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન અને નિર્દેશન કરવામાં આવતું હતું.

Poonch, J&K: Intense Artillery Exchange in J&K, shortly after India carried out precision strikes on Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir pic.twitter.com/KRsAMUQp9U

— IANS (@ians_india) May 6, 2025