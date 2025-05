મને લાગતું જ હતું કે કંઈક મોટું થવાનું છે, ભારતની કાર્યવાહી પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન

પાકિસ્તાન અને પીઓકેમાં આતંકવાદીઓને પસંદગીના રૂપમાં મારવા માટે ભારત દ્વારા શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન સિંદૂર પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રતિક્રિયા આપી છે. મંગળવારે મોડી રાત્રે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આવી પરિસ્થિતિઓ સતત વિકસતી રહી છે અને લોકો જાણતા હતા કે કંઈક થવાનું છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું છે કે બંને દેશો વચ્ચેનો આ તણાવ જલ્દીથી સમાપ્ત થવો જોઈએ.

VIDEO | United States President Donald Trump (@realDonaldTrump) on India’s Operation Sindoor: “I just hope it ends very quickly.”

(Source: Third Party) pic.twitter.com/QLiikx53X6

— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2025