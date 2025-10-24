મહિલા વર્લ્ડ કપ : ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી ભારત સેમિફાઈનલમાં પહોંચ્યું

ભારતે આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ના સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરતી કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યૂઝીલેન્ડને 53 રનથી (ડકવર્થ-લુઈસ પદ્ધતિ) હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ રેકોર્ડબ્રેક સદી અને સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલ વચ્ચેની યાદગાર ભાગીદારીને કારણે આ પ્રભાવશાળી જીત મેળવી. આ સાથે, ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ચોથી અને અંતિમ ટીમ બની, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું.
23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતીય ટીમ ભારે દબાણ હેઠળ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની અગાઉની ત્રણેય મેચ હારી ગઈ હતી અને તેને કોઈપણ કિંમતે જીતની જરૂર હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ તે જ કર્યું, તેની હારનો સિલસિલો તોડીને ટુર્નામેન્ટમાં તેનો ત્રીજો વિજય નોંધાવ્યો. આમ, ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડ પછી સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ચોથી અને અંતિમ ટીમ બની. ટીમ ઇન્ડિયા 2017 વર્લ્ડ કપ પછી પહેલી વાર સેમિફાઇનલમાં પહોંચી.
મંધાના અને પ્રતિકાએ સદી ફટકારી, જેમીમાએ પણ ચમકી
આ મેચમાં ભારતની જીતનો પાયો સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલ વચ્ચેની આશ્ચર્યજનક 212 રનની ભાગીદારી દ્વારા નંખાયો. આ ટુર્નામેન્ટમાં 100 થી વધુ રનની તેમની બીજી ભાગીદારી હતી. ઉપ-કપ્તાન અને સ્ટાર ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના (109 રન, 95 બોલ), જે અગાઉની સતત બે મેચમાં 80 થી 90 ની વચ્ચે આઉટ થઈ હતી, તેણે આ વખતે સદી ફટકારી. આ વર્લ્ડ કપમાં આ તેની પ્રથમ સદી હતી અને ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં તેની ત્રીજી સદી હતી. તેના પછી, પ્રતિકા (122 રન, 134 બોલ) એ પણ તેના વર્લ્ડ કપ કારકિર્દીની પ્રથમ સદી ફટકારી. જેમીમા રોડ્રિગ્સે પછી અણનમ 76 (55 બોલ) રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી અને ટીમને 49 ઓવરમાં 340 રનના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડી.
ભારતે 48 ઓવર પૂર્ણ કર્યા પછી વરસાદ આવ્યો, જેના કારણે મેચ 49 ઓવર સુધી ઘટાડવામાં આવી. ભારતની ઇનિંગ પૂર્ણ થયા પછી વરસાદ પાછો ફર્યો, અને લક્ષ્ય 44 ઓવરમાં 325 રનમાં બદલાઈ ગયું. જોકે, ભારતની શરૂઆત નબળી રહી, ક્રાંતિ ગૌડે બીજી ઓવરમાં સુઝી બેટ્સને આઉટ કરી. ન્યૂઝીલેન્ડને 10મી અને 12મી ઓવરમાં સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો. તે બે ઓવરમાં, રેણુકાએ જ્યોર્જિયા પ્લિમર અને ઇન-ફોર્મ કેપ્ટન સોફી ડિવાઇન (6) ને બોલ્ડ કર્યા.
ત્યાંથી, કિવીઓએ પોતાનું પુનરાગમન ચાલુ રાખ્યું. અમેલિયા કેર, બ્રુક હેલિડે અને ઇસાબેલા ગેજે કેટલીક સારી ઇનિંગ્સ રમી અને ભાગીદારી કરી, પરંતુ તે પૂરતું ન હતું, અને ટીમ 44 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 271 રન જ બનાવી શકી. ભારત તરફથી રેણુકા અને ક્રાંતિએ 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે પ્રતિકા, શ્રી ચારણી, દીપ્તિ શર્મા અને સ્નેહ રાણાએ 1-1 વિકેટ લીધી. ટીમ ઇન્ડિયાનો અંતિમ મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે છે, જેના પછી સ્પષ્ટ થશે કે તેઓ સેમિફાઇનલમાં કોનો સામનો કરશે.