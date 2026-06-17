અફઘાનિસ્તાનને 170 રને કચડી ભારતે સીરીઝ પર કર્યો કબ્જો

ક્રિકેટના મેદાન પર જ્યારે ભારતીય ટીમ પોતાના અસલી ફોર્મમાં હોય છે ત્યારે વિરોધી ટીમની હાલત પાકિસ્તાન જેવી જ થાય છે. કંઈક આવો જ નજારો લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી ઇકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં જોવા મળ્યો, જ્યાં ભારતે બીજી વનડે મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને ચારેય ખાને ચિત્ત કરીને 170 રનથી ધૂળ ચટાવી દીધી છે. આ ભવ્ય વિજય સાથે ભારતીય ટીમે વનડે સીરીઝમાં 2-0 થી કબજો કરી લીધો છે. હવે સીરીઝની છેલ્લી અને ઔપચારિક મેચ 20 જૂને ચેન્નાઈના એમએ ચિદંબરમ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી નહોતી. વાપસી કરી રહેલા યશસ્વી જયસ્વાલ માત્ર 4 રન બનાવી મોહમ્મદ સલીમ સાફીના દડા પર નાંગેયાલિયા ખારોટીને કેચ આપી બેઠા હતા. ત્યારબાદ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ સંભલplatફોર્મ પૂરું પાડતા 48 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેઓ રાશિદ ખાનની ફિરકીમાં બોલ્ડ થઈ ગયા હતા. 96 રન પર 2 વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને ઇશાન કિશને અફઘાનિસ્તાનના બોલરો પર આક્રમક પ્રહાર શરૂ કર્યા હતા. શુભમન ગિલે માત્ર 38 દડામાં અને ઇશાન કિશને 52 દડામાં પોતાની હાફ સેન્ચુરી પૂરી કરી હતી. ગિલે શાનદાર બેટિંગ જારી રાખી 77 દડામાં વનડે કરિયરની 9 મી સદી અને ઇશાન કિશને 71 દડામાં પોતાની બીજી વનડે સદી ફટકારી હતી. ઇશાન કિશને 79 દડામાં 125 રન ( 14 ચોગ્ગા, 7 છગ્ગા) ની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી.
મેચની વચ્ચે અફઘાનિસ્તાનના સ્પિનર નાંગેયાલિયા ખારોટીએ જોરદાર વાપસી કરાવી હતી. તેણે 42.3 ઓવરમાં શાનદાર બેટિંગ કરી રહેલા કેપ્ટન શુભમન ગિલને 154 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર આઉટ કર્યો હતો. ગિલ રિવર્સ સ્વીપ રમવાના ચક્કરમાં ડીપ કવર પર કેચ આઉટ થયા હતા. ગિલે 110 દડાની ઇનિંગમાં 22 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આગલા જ દડે કેએલ રાહુલ શૂન્ય રને આઉટ થયા હતા. ત્યારબાદ ખારોટીએ શ્રેયસ અય્યર (26) ને પણ આઉટ કરીને મેચમાં કુલ 4 વિકેટ ઝડપી હતી. અંતિમ ઓવરોમાં ગુરનૂર બ્રાર અને અર્શદીપ સિંહ 3-3 રન બનાવી આઉટ થયા હતા, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદરે 19 રન બનાવ્યા હતા. ભારતની ટીમ 49.5 ઓવરમાં 402 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ હતી, જેમાં છેલ્લે આઉટ થનાર બેટ્સમેન ડેબ્યુટન્ટ પ્રિન્સ યાદવ હતો.
403 રનના વિશાળ અને હિમાલય જેવા સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત સારી રહી હતી. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાજે 41 અને સેદિકુલ્લાહ અટલે 42 રન બનાવીને લડત આપી હતી. અફઘાનિસ્તાન તરફથી સૌથી વધુ રન મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન રહેમત શાહે બનાવ્યા હતા, જેમણે 89 દડામાં 8 ચોગ્ગાની મદદથી 79 રનની પ્રશંસનીય ઇનિંગ રમી હતી. પરંતુ રનરેટનું દબાણ સતત વધતું ગયું અને ભારતીય બોલરો સામે અફઘાની બેટ્સમેનોએ ઘૂંટણ ટેકી દીધા. આખી ટીમ 44.3 ઓવરમાં માત્ર 232 રન પર સમેટાતા ભારતે 170 રને મેચ જીતી લીધી હતી.
ભારત તરફથી એક્સપ્રેસ બોલિંગ કરતા અર્શદીપ સિંહ અને ગુરનૂર બ્રારે આક્રમક સ્પેલ નાખી 3-3 વિકેટો ઝડપી હતી. પોતાના કરિયરની પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમી રહેલા યુવા પ્રિન્સ યાદવે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 2 મહત્વની વિકેટ મેળવી હતી, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદરને 1 સફળતા મળી હતી.
અફઘાનિસ્તાન સામે વનડેના સૌથી મોટા સ્કોર (Highest ODI Totals vs AFG)
ઓસ્ટ્રેલિયા – 417/6 (પર્થ, 2015)
ભારત – 402 (લખનૌ, 2026)
ઇંગ્લેન્ડ – 397/6 (મેન્ચેસ્ટર, 2019)
શ્રીલંકા – 381/3 (પલ્લેકેલે, 2024)