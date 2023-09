ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિરાટ કોહલી અને કેપ્ટન રોહિત શર્માને પ્રથમ બે મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. ટીમની કમાન કેએલ રાહુલના હાથમાં રહેશે. આર અશ્વિનની ટીમમાં વાપસી થઈ છે. જોકે, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને હાર્દિક પંડ્યા ત્રીજી વનડે માટે ટીમમાં વાપસી કરશે.

🚨 India’s squad for the IDFC First Bank three-match ODI series against Australia announced 🚨#TeamIndia | #INDvAUS

