ભારતે પાકિસ્તાનને 88 રનથી હરાવ્યું, સતત 12મી જીત

ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025માં રવિવારે ભારતીય મહિલા ટીમ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાઈ. પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે 50 ઓવરમાં 247 રન બનાવ્યા અને પછી ઓલઆઉટ થઈ ગયું. જવાબમાં પાકિસ્તાની મહિલા ટીમ ફક્ત 159 રનમાં જ સિમિત રહી, જેના પરિણામે પાકિસ્તાની ટીમનો 88 રનથી શરમજનક પરાજય થયો, જે તેમનો સતત બીજો પરાજય હતો.
Smiles and celebrations all around! 😊
A massive win in Colombo and #TeamIndia have sealed victory no. 2⃣ in #CWC25 🔝👏
ભારતીય મહિલા ટીમે સન્માનજનક સ્કોર નોંધાવ્યો હતો
ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે હરલીન દેઓલે 46 રન બનાવ્યા, જેને પ્રથમ બેટિંગમાં ઉતારવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષે 20 બોલમાં અણનમ 35 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જેમીમા રોડ્રિગ્સે 32 રન બનાવ્યા, જ્યારે પ્રતિકા રાવલે પણ 31 રન બનાવ્યા. આનાથી ભારતનો સ્કોર 247 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. પાકિસ્તાન તરફથી ડાયના બેગે 4 વિકેટ લીધી.
🔟 overs
3️⃣ wickets
2️⃣0️⃣ runs
3️⃣ maidens
2️⃣.0️⃣ economy
Kranti Gaud shines with the Player of the Match award for her impactful bowling ✨🏆
પાકિસ્તાનનો સતત 12મો પરાજય
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, સિદ્રા અમીને પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ માટે 81 રન બનાવ્યા. જોકે, તેમને બીજા છેડેથી કોઈ સહયોગ મળ્યો ન હતો, જેના કારણે પાકિસ્તાની ટીમ 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી ક્રાંતિ ગૌર અને દીપ્તિ શર્માએ 3-3 વિકેટ લીધી. આ સાથે, પાકિસ્તાન ભારત સામે સતત 12મી વનડે મેચ હારી ગયું છે. ભારત વનડેમાં પાકિસ્તાન સામે હાર્યું નથી.