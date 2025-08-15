ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને મેચમાં હરાવ્યું, ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી જીતી

ODI શ્રેણીની બીજી મેચમાં, ભારત A એ ખૂબ જ રોમાંચક મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા A ને હરાવ્યું છે અને આ સાથે ભારતે શ્રેણી પણ જીતી લીધી.
ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને બીજી મેચમાં હરાવવામાં સફળતા મેળવી છે.આ મેચ ભારતીય મહિલા A ટીમ અને ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા A ટીમ વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતે શ્રેણીની પહેલી મેચ પણ જીતી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતે હવે ત્રણ મેચની શ્રેણી પર કબજો કરી લીધો છે. ભારતે બીજી મેચ બે વિકેટથી જીતી હતી. જે ખૂબ જ રોમાંચક હતી. ભારતીય ટીમ એક બોલ બાકી રહેતા જીત મેળવવામાં સફળ રહી.
ભારતની મહિલા A ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ રહી છે. ભારતે શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવી હતી, હવે ભારતે બીજી મેચ પણ જીતી લીધી છે અને શ્રેણી કબજે કરવામાં સફળ રહ્યું છે. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરીને નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 265 રન બનાવ્યા હતા. ભારત પાસે 266 રનનો મોટો લક્ષ્યાંક હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાના મોટા સ્કોરમાં એલિસા હીલીએ ખાસ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીએ 87 બોલમાં 91 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી શકી ન હતી, પરંતુ તેણીએ ચોક્કસપણે તેની ટીમને મોટો સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી હતી.
શેફાલી વર્મા વહેલી આઉટ થઈ ગઈ
આ પછી, જ્યારે ભારત A ટીમ બેટિંગ કરવા આવી, ત્યારે શેફાલી વર્માના રૂપમાં ભારતની પહેલી વિકેટ વહેલી પડી. શેફાલીએ ફક્ત ચાર રન બનાવ્યા. ધારા ગુર્જર ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થતાં ટીમને આંચકો લાગ્યો. મોટા સ્કોરનો પીછો કરવો પડ્યો અને ટૂંક સમયમાં ભારતની બે વિકેટ પડી ગઈ, જેનાથી એવું લાગતું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ મુશ્કેલ બનશે.
યાસ્તિકા ભાટિયાએ એક છેડો પકડી રાખ્યો હતો
આ દરમિયાન યાસ્તિકા ભાટિયાએ એક છેડો પકડી રાખ્યો હતો. તેણીએ 71 બોલમાં 66 રનની અમૂલ્ય ઇનિંગ રમી. છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલી કેપ્ટન રાધા યાદવે અજાયબીઓ કરી. તેણીએ 78 બોલમાં 60 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા મેચમાં પાછળ હતી, ત્યારે રાધાની બેટિંગે આશાઓ જગાવી. આ ઉપરાંત તનુજા કંવરે ભારતની જીતમાં મોટો ફાળો આપ્યો, જેમણે 57 બોલમાં 50 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી અને પોતાની ટીમને વિજયના દરવાજા સુધી પહોંચાડી. પ્રેમા રાવતે પણ મોટો અને મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો, જેમણે 33 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા અને અંત સુધી આઉટ ન થઈ.