IND vs SL: ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી કબજે કરી, ત્રીજી T20માં શ્રીલંકાને 91 રને હરાવ્યું

રાજકોટમાં રમાયેલી T20 સિરીઝની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને 91 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ભારતીય ટીમે શ્રેણી પણ 2-1થી જીતી લીધી હતી. આ કરો યા મરો મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા રમતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 228 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ 16.4 ઓવરમાં માત્ર 137 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

Arshdeep Singh picks up the final wicket of the innings as #TeamIndia win by 91 runs and clinch the series 2-1.

This is also India's 25th bilateral series win against Sri Lanka in India.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/AT7UyqA6hf

— BCCI (@BCCI) January 7, 2023