MCD મેયર ચૂંટણીને લઈને CM કેજરીવાલ અને LG વચ્ચે લેટર વોર

દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની મેયરની ચૂંટણીને લઈને સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને એલજી વીકે સક્સેના વચ્ચે પત્ર યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે શનિવારે (7 જાન્યુઆરી) ના રોજ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વિનય કુમાર સક્સેનાને ‘સત્તાઓના સંઘર્ષ’ અંગે પત્ર લખ્યો હતો. સીએમએ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમમાં વપરાતા “એલજી/એડમિનિસ્ટ્રેટર” શબ્દ પર એલજી પાસેથી તેમની સત્તાવાર સ્થિતિ અંગે સ્પષ્ટતા માંગી હતી અને કહ્યું હતું કે જો પ્રશાસકનો અર્થ રાજ્યપાલ છે, તો ચૂંટાયેલી સરકાર નિરર્થક સાબિત થશે.

