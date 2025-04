IND vs SL: શ્રીલંકા સામે કાળી પટ્ટી બાંધીને ઉતરી ભારતીય ટીમ

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે હાથમાં કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતરી હતી. કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારથી શરૂ થયેલી મહિલા ત્રિકોણીય વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ભારત અને શ્રીલંકા એકબીજા સામે ટકરાશે. આ શ્રેણીની ત્રીજી ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા છે. આ ટુર્નામેન્ટ શ્રીલંકામાં રમાઈ રહી છે.

The Indian Cricket Team is wearing black armbands today to pay homage to the victims of the Pahalgam terror attack, as a mark of respect for the innocent lives lost and solidarity with the affected families. pic.twitter.com/6MUovh6gTo

— BCCI Women (@BCCIWomen) April 27, 2025