IND vs SL 2nd T20: ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 3 મેચની શ્રેણીની બીજી T20 મેચ પુણેના મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયા રનનો પીછો કરવા માંગે છે. હાર્દિક પંડ્યાની કપ્તાનીવાળી ભારતીય ટીમ 3 મેચની T20 શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહ ભારતીય ટીમમાં પરત ફર્યો છે જ્યારે રાહુલ ત્રિપાઠી આ મેચ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. ઈજાગ્રસ્ત સંજુ સેમસનના સ્થાને રાહુલને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બેટિંગ કોચ વિક્રમ રાઠોડે રાહુલને ડેબ્યૂ કેપ આપી હતી.

#TeamIndia have won the toss and elect to bowl first in the 2nd T20I against Sri Lanka.

A look at our Playing XI for the game.

Live – https://t.co/Fs33WcZ9ag #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/lhrMwzlotK

