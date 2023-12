IND vs SA: સાઉથ આફ્રિકામાં ભારતનું સિરીઝ જીતવાનું સપનું ફરી ચકનાચૂર

સેન્ચુરિયન ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઈન્ડિયાને ઈનિંગ અને 32 રને હરાવ્યું. આ રીતે ભારતીય ટીમનું દક્ષિણ આફ્રિકાની ધરતી પર ટેસ્ટ શ્રેણી જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. ભારતીય ટીમ બીજા દાવમાં માત્ર 131 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલીએ સૌથી વધુ 76 રન બનાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ દાવમાં 408 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય ટીમનો પ્રથમ દાવ 245 રન પર સિમિત રહ્યો હતો. આ રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 163 રનની લીડ મળી હતી.

A statement victory from South Africa to kick off their #WTC25 campaign in style 💪

How the first #SAvIND Test played out 👇https://t.co/ErgbetWUiu

— ICC (@ICC) December 28, 2023