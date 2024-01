ભારતે બીજી ટેસ્ટમાં આફ્રિકાને 7 વિકેટે હરાવી સિરીઝ 1-1 થી બરાબર કરી

ટીમ ઈન્ડિયાએ સેન્ચુરિયન ટેસ્ટમાં મળેલી હારનો બદલો લઈ લીધો છે અને દક્ષિણ આફ્રિકાને કેપટાઉન ટેસ્ટમાં બીજા જ દિવસે હરાવ્યું છે. ભારતે કેપટાઉન ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું અને આ મેદાન પર પ્રથમ વખત ટેસ્ટ મેચ પણ જીતી હતી. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ ટેસ્ટ સિરીઝ 1-1થી બરાબર કરી લીધી છે, ભારતીય ટીમ ભલે અહીં સિરીઝ જીતી શકી ન હોય, પરંતુ તેણે સિરીઝ ચોક્કસપણે બચાવી લીધી છે. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર બે દિવસમાં જ આ ટેસ્ટ મેચ જીતી લીધી છે. ભારતીય ટીમે આ મેચમાં પ્રથમ બોલિંગ કરી અને દક્ષિણ આફ્રિકાને માત્ર 55 રનના સ્કોર પર ઓલઆઉટ કરી દીધું. જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ દાવમાં 153 રન બનાવ્યા હતા જેમાં વિરાટ કોહલીના 46 રન અને રોહિત શર્માના 39 રન ઉપયોગી હતા.

ટીમ ઈન્ડિયાને પહેલી ઈનિંગમાં 98 રનની લીડ મળી હોવા છતાં તેણે પોતાની ઈનિંગમાં શરમજનક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ ઈનિંગમાં કોઈ રન બનાવ્યા વિના તેની છેલ્લી 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જે ટેસ્ટ ઈતિહાસમાં એક રેકોર્ડ છે. બીજી ઈનિંગમાં એઈડન માર્કરામે શાનદાર સદી ફટકારીને પોતાની ટીમને એક ધાર અપાવી હતી.

