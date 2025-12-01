ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું, કોહલીની શાનદાર સદી

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં કારમી હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ODI શ્રેણીની મજબૂત શરૂઆત કરી, પ્રથમ મેચ જીતી. રાંચીમાં રમાયેલી પ્રથમ ODIમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ વિરાટ કોહલીની શાનદાર અને રેકોર્ડબ્રેક સદીને કારણે 349 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. હર્ષિત રાણાની પહેલી ઓવર અને કુલદીપ યાદવના મધ્ય ઓવરમાં કરિશ્માઈ પ્રદર્શને દક્ષિણ આફ્રિકાને 332 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું. ભારતે 17 રનથી જીત મેળવી અને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી.
Game, set, match! 💪
Prasidh Krishna bags the final wicket as #TeamIndia clinch a thrilling contest in Ranchi to go 1⃣-0⃣ up 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yHpkRnlEVk
— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
ટીમ ઈન્ડિયાએ રાંચીના JSCA ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી, અને શહેરમાં એક સુખદ બપોરે ચાહકો માટે આ પગલું ફાયદાકારક સાબિત થયું. રાંચીના દર્શકોને વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વચ્ચે શાનદાર ભાગીદારી જોવાની તક મળી. એક મહિના પહેલા સિડનીમાં મેચ જીતનારી ભાગીદારી કરનાર બંને અનુભવી ખેલાડીઓએ અહીં પણ 136 રન ઉમેર્યા. રોહિત (૫૭) એ અડધી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકાર્યા પછી વિરામ લીધો હતો.
કોહલીએ પોતાની ૫૨મી વનડે સદી ફટકારી, એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો. તેંડુલકરે ૫૧ ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી. રાંચી મેદાન પર આ કોહલીની ત્રીજી સદી હતી. તેણે માત્ર ૧૨૦ બોલમાં ૧૩૫ રન બનાવ્યા, જેમાં ૧૧ ચોગ્ગા અને ૭ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કેપ્ટન કેએલ રાહુલ (૬૦) એ પણ અડધી સદી ફટકારી, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા (૩૨) એ પણ ઝડપી ઇનિંગ રમી. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, કોર્બિન બોશ સહિત ચાર ઝડપી બોલરોએ ૨-૨ વિકેટ લીધી.
ટીમ ઇન્ડિયાની ઇનિંગ પછી, સ્પષ્ટ હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકા માટે રન બનાવવા ખૂબ મુશ્કેલ નહીં હોય. પરંતુ બીજી ઓવરમાં જ, હર્ષિત રાણા (૩/૬૫) એ વિનાશ વેર્યો. તેણે પોતાની ઓવરના પહેલા બોલે રાયન રિકેલ્ટનને બોલ્ડ કર્યો અને ત્રીજા બોલે ક્વિન્ટન ડી કોકને આઉટ કર્યો. બંનેમાંથી કોઈ પણ પોતાનું ખાતું ખોલી શક્યું નહીં. ત્યારબાદ, અર્શદીપ સિંહ (2/64) એ કેપ્ટન એડન માર્કરામને આઉટ કરીને ત્રીજી સફળતા અપાવી. ત્રણ વિકેટો ફક્ત 11 રનમાં પડી ગઈ, પરંતુ આ છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ પોતાનું આક્રમણ ચાલુ રાખ્યું અને ભારતને સરળતાથી હાર માનતા અટકાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી બનાવી.
ખાસ કરીને, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકી (72) અને માર્કો જેન્સન (70) વચ્ચે 97 રનની ધમાકેદાર ભાગીદારીએ ટીમ ઈન્ડિયાને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધી. પરંતુ અહીં, 34મી ઓવરમાં, કુલદીપ યાદવે (4/68) બંનેને ત્રણ બોલમાં આઉટ કરીને ભારતને રમતમાં પાછું લાવ્યું. જોકે, આ પછી પણ, દક્ષિણ આફ્રિકા સરળતાથી હાર માની શક્યું નહીં. કોર્બિન બોશ (67) એ શાનદાર બેટિંગ કરી, માત્ર 40 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી. દક્ષિણ આફ્રિકાને છેલ્લી ઓવરમાં 18 રનની જરૂર હતી પરંતુ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ બીજા બોલ પર બોશને આઉટ કરીને દક્ષિણ આફ્રિકાની આશાઓનો અંત લાવ્યો.