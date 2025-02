IND vs PAK : પાકિસ્તાન સામે ભારતની શાનદાર જીત, કિંગ કોહલીની સદી

આજે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં ભારતીય ટીમનો મહામુકાબલો પાકિસ્તાન સામે થયો હતો જેમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાંથી બહાર કરી દીધું છે. આ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 6 વિકેટે હરાવ્યું હતું. ભારતની જીતનો હીરો વિરાટ કોહલી હતો, જેણે અણનમ સદી ફટકારી હતી. કોહલીએ ખુશદિલ શાહની બોલિંગમાં ફોર ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી અને ભારતને જીત તરફ દોરી ગયું. કોહલીએ 111 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સહિત અણનમ 100 રન બનાવ્યા. મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 49.4 ઓવરમાં 241 રન બનાવ્યા હતા અને ભારતને જીત માટે 242 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.

