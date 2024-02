IND vs ENG : ત્રીજા દિવસની રમત સમાપ્ત, ભારત જીતથી 9 વિકેટ દૂર

વિશાખાપટ્ટનમમાં ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે ઈંગ્લેન્ડને જીતવા માટે 399 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. મેચના ત્રીજા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાની ઈનિંગ્સ 255 રન પર સમાપ્ત થઈ હતી, આ દરમિયાન શુભમન ગિલે ભારત માટે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. ઈંગ્લેન્ડ કોઈને કોઈ રીતે ભારતને 400ની લીડ લેતા અટકાવવામાં સફળ રહ્યું છે.

Stumps on Day 3 in Vizag 🏟️

England 67/1 in the second-innings, need 332 more to win.

An eventful Day 4 awaits 👌👌

