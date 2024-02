રામ મંદિરને લઈને પીએમ મોદીનો કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ

આસામમાં પીએમ મોદી વડાપ્રધાન મોદીએ ગુવાહાટીમાં મા કામાખ્યા મંદિર કોરિડોર સહિત રૂ. 11 હજાર કરોડથી વધુના પ્રોજેક્ટની ભેટ આપી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આઝાદી પછી સત્તામાં રહેલા લોકો ધાર્મિક સ્થળોના મહત્વને સમજી શક્યા નથી અને તેઓએ રાજકીય કારણોસર પોતાની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે શરમ અનુભવવાનું વલણ સ્થાપિત કર્યું છે. એક રેલીને સંબોધિત કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોઈ પણ દેશ તેના ઈતિહાસને ભૂંસી નાખવાથી પ્રગતિ કરી શકતો નથી. આપણાં તીર્થધામો, આપણાં મંદિરો, આપણી આસ્થાનાં સ્થળો, આ માત્ર ફરવાનાં સ્થળો નથી. આપણી સંસ્કૃતિની હજારો વર્ષની સફરના આ અદમ્ય ચિહ્નો છે. દરેક સંકટનો સામનો કરવા માટે ભારત કેવી રીતે અડીખમ ઊભું રહ્યું તેની આ સાક્ષી છે.

VIDEO | “Those who were in power for years following Independence had failed to understand the importance of our holy places. For political gains, they made it a trend to be ashamed of our own culture and our past,” says PM @narendramodi in Guwahati, Assam.

